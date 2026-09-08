I Carabinieri ricordano il brigadiere Gioacchino D’Anna

Nella giornata di ieri, ad Angri, in occasione del 51° Anniversario della morte, si è svolta la cerimonia di commemorazione del “Brigadiere Gioacchino D’Anna”, nato a Casoria (Na) il 29 novembre 1936, decorato, alla memoria, con Medaglia d’Oro al Valor Civile perché “richiamato dalle grida provenienti da un appartamento, ove cinque banditi armati e mascherati stavano perpetrando una rapina, si dirigeva, senza indugio, verso l’abitazione. Giunto sulle scale veniva affrontato da uno dei malviventi e, benché minacciato con un fucile a canne mozze, non esitava, con eccezionale ardimento e cosciente sprezzo del pericolo, a slanciarsi sul rapinatore. Dopo una violenta colluttazione riusciva a disarmarlo e a immobilizzarlo, ma, fatto segno a colpi d’arma da fuoco, proditoriamente esplosi da uno dei complici, cadeva mortalmente ferito, immolando la propria vita ai più nobili ideali di grande eroismo. Fulgido esempio di elette virtù civiche e di assoluta dedizione al dovere spinta fino all’estremo sacrificio, in Angri (SA), l’8 settembre 1975”, nonché decorato, per i medesimi fatti, anche di Medaglia d’Argento al Valor Militare. La cerimonia ha avuto inizio presso la Collegiata di San Giovanni Battista con la celebrazione della Santa Messa officiata da Mons. Vincenzo Leopoldo, parroco della Collegiata, per poi proseguire con la deposizione di una corona di alloro presso la targa commemorativa dedicata al militare, collocata nel luogo in cui egli perse tragicamente la vita nell’adempimento del proprio dovere, oggi simbolo della memoria del caduto, al quale è stata intitolata la strada. Presenti alla commemorazione, oltre al Capo di Gabinetto della Prefettura di Salerno, Dott.ssa Stella Fracassi, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Col. Andrea Corinaldesi, e ai familiari del decorato, numerose autorità militari e civili, tra cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Luigi Alberto Cannavale, il Questore di Salerno, Dott.ssa Olimpia Abbate, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, Generale di Brigata Luigi Carbone, il Vice Sindaco di Angri, Dott. Massimiliano Mazzola e rappresentanti delle A.N.C. territoriali.
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