Sociale, nasce “Euromo-Futura Europa” per una Ue di pace, coesione e democrazia

“Dopo settimane di dialogo democratico e proficue consultazioni è stato ufficialmente siglato “Euromò-Futura Europa”, un patto civile (Transitorio A Dominio Preservato) promosso da cinque realtà associative – “Accademia Iniziativa Comune”, “Bandiera Bianca”, “Gente del Sole”, “Movimento culturale EUROMÒ Europa Unica” e “Radici… nel cuore la Terra…” – con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un’Europa dei popoli, unita in una grande Casa Comune, libera, solidale, tollerante e capace di valorizzare il rispetto e le diversità. “L’Unione europea – spiegano i promotori della iniziativa – è un mosaico di ventisette Paesi diversi per lingue, abitudini, tradizioni, idee e stili di vita, ma accomunati dal nobile intento della pace presente e futura e dalla consapevolezza che, coniugando diritti e doveri nel rispetto delle regole, vive la democrazia. In questo contesto, “Euromò-Futura Europa” intende superare il lamento sterile e la protesta fine a sé stessa, promuovendo un cammino di legalità, trasparenza e partecipazione attiva”. Il progetto nasce dalla volontà di ricollocare al centro l’umano in una “fase di cambiamento d’epoca, segnata da devianze economiche e finanziarie e da un’evoluzione tecnologica, come l’Intelligenza Artificiale, che necessita di essere governata”. Tra le priorità vi sono il contrasto ai mercati speculativi, un’Europa unita da istituzioni forti e non soltanto da parametri di bilancio, un autentico umanesimo digitale e la ricostruzione della fiducia attraverso una rete umana. “Vogliamo creare uno spazio di dialogo capace di valorizzare il ruolo dei corpi intermedi e delle forze sociali, superando divisioni e frammentazioni – sottolinea il portavoce nazionale del Movimento Euromò, Rocco Tiso -. Unendo attivismo sociale, cultura accademica e visione europeista possiamo costruire un’Europa più coesa, partecipata e vicina ai cittadini”.
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