Sociale, nasce "Euromo-Futura Europa" per una Ue di pace, coesione e democrazia - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

I Carabinieri ricordano il brigadiere Gioacchino D’Anna
Salernitana, domani conferenza stampa di Pagano
Sociale, nasce “Euromo-Futura Europa” per una Ue di pace, coesione e democrazia
Agricoltura Ue, Confeuro: “Fondo speciale Pac e investimenti per adattamento climatico”

Sociale, nasce “Euromo-Futura Europa” per una Ue di pace, coesione e democrazia

  • Settembre 8, 2026
  • 0
  • 92
  • 2 Min Read

“Dopo settimane di dialogo democratico e proficue consultazioni è stato ufficialmente siglato “Euromò-Futura Europa”, un patto civile (Transitorio A Dominio Preservato) promosso da cinque realtà associative – “Accademia Iniziativa Comune”, “Bandiera Bianca”, “Gente del Sole”, “Movimento culturale EUROMÒ Europa Unica” e “Radici… nel cuore la Terra…” – con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un’Europa dei popoli, unita in una grande Casa Comune, libera, solidale, tollerante e capace di valorizzare il rispetto e le diversità. “L’Unione europea – spiegano i promotori della iniziativa – è un mosaico di ventisette Paesi diversi per lingue, abitudini, tradizioni, idee e stili di vita, ma accomunati dal nobile intento della pace presente e futura e dalla consapevolezza che, coniugando diritti e doveri nel rispetto delle regole, vive la democrazia. In questo contesto, “Euromò-Futura Europa” intende superare il lamento sterile e la protesta fine a sé stessa, promuovendo un cammino di legalità, trasparenza e partecipazione attiva”. Il progetto nasce dalla volontà di ricollocare al centro l’umano in una “fase di cambiamento d’epoca, segnata da devianze economiche e finanziarie e da un’evoluzione tecnologica, come l’Intelligenza Artificiale, che necessita di essere governata”. Tra le priorità vi sono il contrasto ai mercati speculativi, un’Europa unita da istituzioni forti e non soltanto da parametri di bilancio, un autentico umanesimo digitale e la ricostruzione della fiducia attraverso una rete umana. “Vogliamo creare uno spazio di dialogo capace di valorizzare il ruolo dei corpi intermedi e delle forze sociali, superando divisioni e frammentazioni – sottolinea il portavoce nazionale del Movimento Euromò, Rocco Tiso -. Unendo attivismo sociale, cultura accademica e visione europeista possiamo costruire un’Europa più coesa, partecipata e vicina ai cittadini”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013