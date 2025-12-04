Salernitana, domani conferenza stampa di Faggiano - Le Cronache Salernitana
Salernitana, domani conferenza stampa di Faggiano
Salernitana, domani conferenza stampa di Faggiano

  • Dicembre 4, 2025
Salernitana, domani conferenza stampa di Faggiano

Dopo il pesante ko nel derby col Benevento, il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano torna a parlare. Il club ha annunciato una conferenza stampa domani, alle 15.30, presso la sala stampa dello stadio Arechi.

