Roccapiemonte: Addio a Suor Feliciana

È con profondo dolore che comunico la scomparsa di Suor Feliciana, figura iconica per il nostro Comune. Aveva compiuto 85 anni il maggio scorso. Per tutti è stata la mamma di Roccapiemonte, una persona amata dall’intera comunità, che ha donato la sua vita interamente per la formazione dei giovani e meno giovani della nostra città. Suor Feliciana è stata un dono straordinario per Roccapiemonte, un regalo che il Signore ha voluto darci per tanti anni. Felicia Mastrangelo, originaria della provincia di Foggia, è stata per tutti Suor Feliciana, Madre Generale della Congregazione Figlie di Nostra Signor di Fatima. Il suo amore per le suore di Fatima emerse palese e forte nel 1958, ne ha seguito il percorso, donandosi completamente alla fede e alla gente. Per me, per tutta la comunità rocchese, oggi è un giorno triste, perché piangiamo un’Amica, una Donna, una Suora, una Mamma. La Mamma di Roccapiemonte.

Il Sindaco

Carmine Pagano