Roccapiemonte: Addio a Suor Feliciana - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Fico cresce l’idea Sportiello
Roccapiemonte: Addio a Suor Feliciana
Salernitana, domani conferenza stampa di Faggiano
Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni Nas
Provincia Roccapiemonte

Roccapiemonte: Addio a Suor Feliciana

  • Dicembre 4, 2025
  • 0
  • 100
  • 1 Min Read
Roccapiemonte: Addio a Suor Feliciana

È con profondo dolore che comunico la scomparsa di Suor Feliciana, figura iconica per il nostro Comune. Aveva compiuto 85 anni il maggio scorso. Per tutti è stata la mamma di Roccapiemonte, una persona amata dall’intera comunità, che ha donato la sua vita interamente per la formazione dei giovani e meno giovani della nostra città. Suor Feliciana è stata un dono straordinario per Roccapiemonte, un regalo che il Signore ha voluto darci per tanti anni. Felicia Mastrangelo, originaria della provincia di Foggia, è stata per tutti Suor Feliciana, Madre Generale della Congregazione Figlie di Nostra Signor di Fatima. Il suo amore per le suore di Fatima emerse palese e forte nel 1958, ne ha seguito il percorso, donandosi completamente alla fede e alla gente. Per me, per tutta la comunità rocchese, oggi è un giorno triste, perché piangiamo un’Amica, una Donna, una Suora, una Mamma. La Mamma di Roccapiemonte.

Il Sindaco

Carmine Pagano

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013