Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni Nas
Agroalimentare, Confeuro: “Ok rapporto Ismea ma non sottovalutare criticità”
Donati in beneficenza abbigliamento sequestrati dalla Finanza
Sarno avvia piano recupero centro storico
Cronaca Salerno

  • Dicembre 4, 2025
Nella mattinata di giovedi’ 4 dicembre 2025, i Carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

