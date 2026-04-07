Salernitana. DISORDINE D’APRILE

Giovanni Perna. Pasquetta all’Arechi.

Caldo fuori stagione, quello che ti sposta le abitudini e ti lascia addosso una specie di confusione leggera.

Sugli spalti si mangia più del solito, si ride a scatti, si star- nutisce pure.

L’aria è piena di qualcosa che cade lentamente, invisibile ma presente.

Una coppia sbocconcella

una pizza di maccheroni. Un equilibrio — tra tradizione e passione — sopra l’ordinaria follia dell’essere qui.

Da Benevento, 250 tifosi e un presidente.

Noi…

Il Benevento inizia con un to- rello da orecchio teso alla ra- diolina.

Sa già dove deve andare.

È duello tra Di Loreto, da Terni, e Achik.

Segnalato come simulatore il secondo, non gli fischia ne- anche un fallo il primo. Differenza di classifica, abisso di tranquillità.

A metà del primo tempo è gara tra chi può e non vuole e chi vorrebbe ma non può. Non è un indovinello, ché troppo facile sarebbe la ri- sposta.

0-0 all’intervallo e la giocata migliore del primo tempo la effettua Sebastiano Bianchi del Picerno, qualche chilo- metro più a sud.

Una micro-opzione per la ripresa.