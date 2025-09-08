Salernitana, depositata la lista: 21 i calciatori

La Salernitana ha ufficializzato la lista dei calciatori che affronteranno il campionato di Serie C, almeno fino alla finestra di mercato invernale. Nell’elenco depositato in Lega figurano 21 elementi: i portieri Brancolini e Donnarumma; i difensori Anastasio, Cabianca, Coppolaro, Frascatore, Golemic, Matino, Quirini, Ubani e Villa; i centrocampisti Capomaggio, De Boer, Knezovic, Tascone e Varone; gli attaccanti Achik, Ferrari, Ferraris, Inglese e Liguori.

Restano due slot liberi: uno dopo la partenza di Tongya, trasferitosi in Turchia, l’altro relativo a Cevers, non ancora ufficializzato. Sul fronte portieri, come già avveniva in Serie A, la lista potrà essere aggiornata settimanalmente: in caso di tesseramento, Cevers potrà dunque essere inserito più avanti.

Il ds Faggiano valuta intanto l’opportunità di occupare almeno uno dei posti con un calciatore svincolato: restano vivi i contatti con Machin e Tremolada, ma si riflette anche su un difensore o un esterno mancino giovane.

Dal punto di vista regolamentare, la Salernitana ha incluso anche i cinque under nati dal 2003 in poi (Cabianca, Quirini, Ubani, Knezovic e Ferraris), tutti già con contratto professionistico e quindi non più eleggibili ai premi di valorizzazione. In organico risultano cinque giocatori in prestito: Knezovic (Sassuolo), Brancolini (Empoli), Cabianca (Cremonese), Achik (Bari) e Ferraris (Pescara), ben al di sotto del limite massimo di otto imposto dalla Lega.