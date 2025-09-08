Salernitana, depositata la lista: 21 i calciatori - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Piantedosi, ‘non sono candidato in Campania’
Russia, avanza la repressione di Putin. E la paura si diffonde anche fra le élite
Sanremo giovani, dall’età all’accesso all’Ariston: come cambiano le regole
“Trump finanzia macchina politica di Vance”. Indizio verso candidatura 2028?
Salernitana

Salernitana, depositata la lista: 21 i calciatori

  • Settembre 8, 2025
  • 0
  • 141
  • 2 Min Read
Salernitana, depositata la lista: 21 i calciatori

La Salernitana ha ufficializzato la lista dei calciatori che affronteranno il campionato di Serie C, almeno fino alla finestra di mercato invernale. Nell’elenco depositato in Lega figurano 21 elementi: i portieri Brancolini e Donnarumma; i difensori Anastasio, Cabianca, Coppolaro, Frascatore, Golemic, Matino, Quirini, Ubani e Villa; i centrocampisti Capomaggio, De Boer, Knezovic, Tascone e Varone; gli attaccanti Achik, Ferrari, Ferraris, Inglese e Liguori.

Restano due slot liberi: uno dopo la partenza di Tongya, trasferitosi in Turchia, l’altro relativo a Cevers, non ancora ufficializzato. Sul fronte portieri, come già avveniva in Serie A, la lista potrà essere aggiornata settimanalmente: in caso di tesseramento, Cevers potrà dunque essere inserito più avanti.

Il ds Faggiano valuta intanto l’opportunità di occupare almeno uno dei posti con un calciatore svincolato: restano vivi i contatti con Machin e Tremolada, ma si riflette anche su un difensore o un esterno mancino giovane.

Dal punto di vista regolamentare, la Salernitana ha incluso anche i cinque under nati dal 2003 in poi (Cabianca, Quirini, Ubani, Knezovic e Ferraris), tutti già con contratto professionistico e quindi non più eleggibili ai premi di valorizzazione. In organico risultano cinque giocatori in prestito: Knezovic (Sassuolo), Brancolini (Empoli), Cabianca (Cremonese), Achik (Bari) e Ferraris (Pescara), ben al di sotto del limite massimo di otto imposto dalla Lega.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012