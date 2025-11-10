Salernitana-Crotone, le formazioni - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Cirielli,’sanità priorità, Fico prenda distanze da disastri’
Salernitana-Crotone, le formazioni
Ospedali di Salerno, Verdoliva: Modello organizzativo inadeguato
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Legge non autosufficienza su anziani è occasione mancata”
Ultimora Salernitana

Salernitana-Crotone, le formazioni

  • Novembre 10, 2025
  • 0
  • 82
  • 1 Min Read
Salernitana-Crotone, le formazioni

Raffaele conferma il 3-4-1-2 che, in fase difensiva, si trasforma in 3-5-2. Davanti a Donnarumma torna Cabianca accanto a Golemic e Anastasio. Sugli esterni, Villa presidia la corsia sinistra, mentre Quirini dà equilibrio a destra. In mezzo, rientra Capomaggio al fianco di Tascone per ordine e copertura, con Knezovic chiamato a cucire il gioco tra le linee e inserirsi in area. In avanti, Inglese e Ferrari garantiranno peso e profondità. Dalla panchina, De Boer è pronto a subentrare per aumentare la qualità nel palleggio.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Cabianca, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Capomaggio, Villa; Knezovic; Inglese, Ferrari. A disp: Brancolini, Cevers, Coppolaro, Matino, Ubani, Frascatore, De Boer, Varone, Ferraris, Iervolino, Di Vico, Achik, Liguori, Boncori. All: Raffaele

Crotone (3-4-2-1): Merelli; Berra, Cargnelutti, Di Pasquale; Zunno, Vinicius, Sandri, Groppelli; Calvano, Piovanello; Gomez. A disp: Sala, Martino, Leo, Stronati, Ricci, Gallo, Murano, Marrazzotti, Calvano, Cocetta, Vrenna, Bruno, Del Piano. All: Longo

Arbitro: Drigo di Portogruaro (Marchese/Cataneo). IV uomo: Castellone. FVS: Romaniello

Diretta: Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW/RaiSport

A dirigere l’incontro sarà Drigo di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Marchese e CataneoIV uomo Castellone, FVS Romaniello.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012