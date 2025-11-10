Salernitana-Crotone, le formazioni

Raffaele conferma il 3-4-1-2 che, in fase difensiva, si trasforma in 3-5-2. Davanti a Donnarumma torna Cabianca accanto a Golemic e Anastasio. Sugli esterni, Villa presidia la corsia sinistra, mentre Quirini dà equilibrio a destra. In mezzo, rientra Capomaggio al fianco di Tascone per ordine e copertura, con Knezovic chiamato a cucire il gioco tra le linee e inserirsi in area. In avanti, Inglese e Ferrari garantiranno peso e profondità. Dalla panchina, De Boer è pronto a subentrare per aumentare la qualità nel palleggio.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Cabianca, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Capomaggio, Villa; Knezovic; Inglese, Ferrari. A disp: Brancolini, Cevers, Coppolaro, Matino, Ubani, Frascatore, De Boer, Varone, Ferraris, Iervolino, Di Vico, Achik, Liguori, Boncori. All: Raffaele

Crotone (3-4-2-1): Merelli; Berra, Cargnelutti, Di Pasquale; Zunno, Vinicius, Sandri, Groppelli; Calvano, Piovanello; Gomez. A disp: Sala, Martino, Leo, Stronati, Ricci, Gallo, Murano, Marrazzotti, Calvano, Cocetta, Vrenna, Bruno, Del Piano. All: Longo

Arbitro: Drigo di Portogruaro (Marchese/Cataneo). IV uomo: Castellone. FVS: Romaniello

Diretta: Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW/RaiSport

A dirigere l’incontro sarà Drigo di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Marchese e Cataneo; IV uomo Castellone, FVS Romaniello.