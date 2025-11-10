Cirielli,’sanità priorità, Fico prenda distanze da disastri’

“L’allarme sulla sanità campana lo lanciano ogni giorno cittadini, medici e operatori del settore. I dati Agenas dicono che siamo veramente gli ultimi tra le Regioni in Italia ed è un peccato, perché il governo ha messo in campo risorse che dobbiamo utilizzare per assumere infermieri, per abbattere le liste d’attesa, per le malattie ad alta complessità, per la prevenzione, per gli screening oncologici”. Lo ha affermato il candidato di centrodestra in Campania Edmondo Cirielli a margine del convegno a Napoli “La salute prima di tutto”. “Nella sanità – ha aggiunto Cirielli – si vive alla giornata, si scarica sugli operatori sanitari che peraltro negli ospedali sono le prime vittime della rabbia dei cittadini. Siamo un posto di frontiera, ma la sanità è la priorità assoluta. La sanità in Campania non funziona nonostante tante eccellenze e i cittadini sono costretti ad andare fuori per curarsi. Fico deve prendere le distanze nette da questi disastri prima di dire cosa vorrà fare nel futuro”. Cirielli ha parlato anche della possibile nomina di un assessore alla sanità: “sicuramente finché non usciamo dal piano di rientro non è possibile – ha detto – Dopo bisogna capire qual è la direzione di marcia, ma credo che data la situazione catastrofica il presidente debba avere una responsabilità importante. Non dico che voglio rimanere tutta la legislatura, ma sicuramente fino a quando non c’è almeno una inversione di tendenza”.