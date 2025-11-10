Ospedali di Salerno, Verdoliva: Modello organizzativo inadeguato - Le Cronache Salerno
Ospedali di Salerno, Verdoliva: Modello organizzativo inadeguato
Ospedali di Salerno, Verdoliva: Modello organizzativo inadeguato

  • Novembre 10, 2025
Prime verifiche e prime criticità per la nuova gestione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Salerno. Nel corso degli approfondimenti avviati sin dal suo insediamento, il direttore generale Ciro Verdoliva ha messo nero su bianco, in una delibera ufficiale, le principali problematiche emerse nelle aree di emergenza-urgenza degli ospedali aziendali.

“Nel corso dei primi approfondimenti dell’attuale organizzazione aziendale, eseguiti anche in seguito all’audit di Pronto soccorso — si legge nel documento — si prende atto dell’insufficienza e dell’inadeguatezza dell’attuale modello organizzativo e del funzionamento di Bed Management e della figura di Bed Manager”.

Una constatazione che apre la strada a un piano di revisione complessiva del sistema di gestione dei posti letto e dei flussi dei pazienti, considerato strategico per ridurre i tempi di attesa, migliorare la presa in carico e garantire una risposta più efficiente alle emergenze.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni anche negli altri reparti e presidi ospedalieri, con l’obiettivo — ha spiegato Verdoliva — di “individuare rapidamente le aree di criticità e definire interventi strutturali per restituire efficienza e qualità al servizio sanitario salernitano”.

