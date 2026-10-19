Salernitana, Cosmi sì o no?

di Marco De Martino

SALERNO – Una notte di riflessione, poi la decisione. La panchina di Serse Cosmi è appesa a un filo e le prossime ore potrebbero segnare la fine dell’avventura del tecnico perugino alla guida della Salernitana. Il deludente pareggio interno con la Scafatese, che ha fatto scivolare i granata a undici lunghezze dalla vetta della classifica, ha ulteriormente aggravato una situazione già delicata, trasformando il derby dell’Arechi in un nuovo, pesantissimo punto di svolta della stagione granata. A pesare sul bilancio del tecnico non è soltanto il risultato maturato sul campo, ma anche il nervosismo manifestato al termine della gara, sia nei confronti di alcuni tifosi della tribuna sia con la stampa. Un clima di tensione che ha inevitabilmente alimentato le riflessioni della società, chiamata adesso a valutare se proseguire con Cosmi oppure imprimere una nuova svolta alla stagione. Il patron Danilo Iervolino ha ascoltato il direttore sportivo Faggiano e il direttore tecnico Alfano, raccogliendo le valutazioni dei dirigenti prima di assumere una decisione definitiva. Dopo una notte trascorsa a ponderare ogni aspetto della vicenda, oggi è atteso il verdetto. La sensazione è che la posizione dell’allenatore sia ormai fortemente compromessa, anche se la decisione finale spetta esclusivamente alla proprietà. Nel frattempo, prende corpo la corsa alla successione. Sono quattro i nomi finiti sul tavolo della dirigenza: Domenico Toscano, Fabio Prosperi, Pasquale Marino e Emiliano Bigica. Il primo fu portato da Faggiano a Catania, il secondo, ex Cavese è un profilo molto apprezzato dal ds, il terzo è stimato da parte della società mentre l’ultimo, ex calciatore granata ed attuale tecnico del Sassuolo Primavera, è il nome a sorpresa. L’esonero di Cosmi non è comunque scontato ma sembra ormai inevitabile. La distanza dalla vetta, il rendimento altalenante e le tensioni delle ultime ore rappresentano un insieme di fattori che la società non può più ignorare. La Salernitana è davanti a un bivio: confermare la fiducia a Cosmi, assumendosi il rischio di proseguire su una strada sempre più in salita, oppure cambiare guida tecnica nella speranza di invertire la rotta. Il tempo delle riflessioni sta per scadere: oggi, salvo ulteriori colpi di scena, sarà il giorno della verità.