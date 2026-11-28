di Marco De Martino SALERNO – Dopo un summit fiume nel chiuso degli spo- gliatoi durato più di un’ora a cui hanno partecipato il diret- tore sportivo Daniele Fag- giano e l’AD Umberto Pagano, il tecnico della Salernitana Vito Di Bari è arrivato in sala stampa visibilmente provato. La gara che doveva rappre- sentare il cambio di rotta si è trasformata nell’ennesima disfatta: «Doveva essere la partita che doveva confer- mare il lavoro svolto ma que- sta sconfitta fa perdere di valore a questo obiettivo. I cambi? Villa ha avuto un pro- blema e ho inserito Zoia a si- nistra. Ho messo Lescano e spostato D’Ursi a destra per- chè avevo la percezione di po-

terla vincere ed ho provato a riempire l’area per sfruttare i tanti cross che arrivavano dalle fasce. In casa questa squadra può sopportare quattro giocatori offensivi, anche perchè Zoia è più di- fensivo e poteva coprire me- glio le spalle ad Achik. La squadra mi dava la sensa- zione di poter spingere di più ma mi sbagliavo. Purtroppo se non riesci a portare dalla tua gli episodi rischi di per- derla. Abbiamo preso due gol evitabili anche da polli, di- spiace perchè era impensa- bile un risultato così anche se contro un avversario impor- tante. Questo risultato sposta un po’ tutto, dispiace per la società, per i ragazzi e mi as- sumo la responsabilità di questa sconfitta. Il summit a fine gara? Negli spogliatoi c’è

stato un confronto costrut- tivo con i dirigenti che hanno fatto le veci del patron. La proprietà non riesce a capire le motivazioni di questa ca- duta dopo un cambio di alle- natore e due risultati positivi. Non abbiamo alibi, ci alle- niamo in un centro sportivo di serie A, la società non ci fa mancare niente, i tifosi ci so- stengono. Quando fai questo lavoro ci devi mettere la fac- cia, mi aspettavo di più in ter- mini di punti quando sono arrivato, ma non dobbiamo guardare ora la classifica ma provare a giocare sporchi come abbiamo fatto con il Ca- tania perchè può servire. Mercato? Parlarne non ha senso anche perchè non è questione di uomini. Non riu- sciamo a portare l’episodio dalla nostra parte. Con l’Inter,