«Le idee e la spinta innovativa dei giovani sono il carburante per il motore di sviluppo del Mezzogiorno, del nostro Paese e dell’Europa. In questa sfida da cogliere per il futuro tocca a noi Istituzioni il compito di creare le condizioni affinchè il talento diventi realmente produttivo e trovi una collocazione nel mondo del lavoro. Ho esortato i ragazzi a non abbandonare i propri sogni, ma a coltivarli ogni giorno con determinazione, studio, sacrificio, coraggio, perché l’impegno viene sempre premiato». È uno dei passaggi dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR, Alberico Gambino, intervenuto ieri mattina con il collega deputato Lello Topo al Forum Day 2026 degli Stati Generali delle Politiche Giovanili della provincia di Salerno. «Ho sempre privilegiato il momento dell’ascolto e di dialogo diretto alle interlocuzioni formali e distanti – sottolinea – e quella di stamane è stata una proficua occasione di scambio di idee, di analisi condivisa, di pianificazione collettiva, di energia positiva. Ho preso appunti dalle riflessioni dei ragazzi e sono convinto che dal confronto, dall’impegno comune, nascano sempre cose positive». Al centro del confronto il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione dell’Europa, le prospettive di sviluppo del Mezzogiorno, l’accessibilità ai finanziamenti comunitari, la partecipazione democratica e le opportunità legate alle nuove professioni. «Il problema non è soltanto intercettare risorse europee, ma mettere tutti i territori nelle condizioni di utilizzarle. Il Governo Meloni, attraverso la riforma delle politiche di coesione, ha avviato un percorso finalizzato a migliorare l’impiego dei fondi europei, orientandoli verso le reali priorità di sviluppo dei territori. Anche a Bruxelles dobbiamo lavorare in questa direzione, semplificando le procedure, garantendo adeguate risorse alla politica di coesione e rafforzando l’assistenza tecnica ai piccoli Comuni, anche attraverso il coinvolgimento delle Province», ha sottolineato Gambino. Particolare attenzione è stata riservata alle politiche di sviluppo del Mezzogiorno e agli strumenti messi in campo dal Governo nazionale per favorire gli investimenti, l’occupazione e l’imprenditoria giovanile. «La ZES Unica, il Piano Mattei, gli incentivi all’occupazione e misure come Resto al Sud 2.0 sono espressione di una visione politica che riconosce al Mezzogiorno una funzione strategica per la crescita dell’intero Paese. Occorre accompagnare queste misure con una politica industriale europea che favorisca gli investimenti, riduca il peso della burocrazia e sostenga la competitività delle imprese. Il Sud non deve essere considerato un territorio da assistere, ma una risorsa da valorizzare, anche in ragione della sua centralità nel Mediterraneo». Nel corso dell’incontro, l’europarlamentare ha, infine, avanzato la proposta di sviluppare un programma europeo specificamente dedicato all’imprenditoria giovanile nelle aree interne e nei piccoli borghi. «Ai nostri giovani spesso non manca la capacità di innovare, ma gli strumenti per trasformare le loro intuizioni in realtà produttive. È su questo divario che le istituzioni devono intervenire, valorizzando anche le opportunità offerte da Erasmus+, dal Fondo sociale europeo Plus e dal programma Europa digitale».