Salernitana, Cosmi prova a cambiare modulo

di Marco De Martino

SALERNO – Prove generali, non senza qualche spunto interessante sul piano tattico, per la Salernitana che ieri pomeriggio all’Arechi ha affrontato e sconfitto la Sanseverinese con il punteggio di 9-2. Per la squadra di Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) sono andati a segno Achik, autore di una doppietta, Molina, Lescano, Ferrari, Ferraris, Golemic, Carriero ed il baby Haxhiu. Per gli irnini hanno trovato la gioia personale Faino e Moffa. Per quanto riguarda le scelte di formazione, che potrebbero essere indicative in vista della sfida di domenica prossima a Foggia, nel primo tempo Cosmi ha schierato, davanti a Brancolini, il trio formato da Arena, Matino, Anastasio. A centrocampo spazio a Cabianca, Gyabuaa, de Boer e Longobardi con Antonucci e Molina a supporto dell’unica punta Lescano. Nella ripresa spazio a tutti gli altri effettivi, sempre schierati con il 3-4-2-1 ma con il tridente composto da Ferraris, Achik e Ferrari. Insomma, allo Zacchiera la Salernitana potrebbe giocare con una sottopunta in più ed un centravanti in meno, magari per sfruttare gli spazi che necessariamente i rossoneri, obbligati a vincere, lasceranno alle ripartenze dei granata.

LA CRONACA DEL TEST Tornando all’allenamento congiunto a porte chiuse di ieri, questa è la cronaca del match affidata al sito ufficiale della Salernitana: ‘’All’ 8’ ospiti in vantaggio con Faino. Al 20’ tentativo di Antonucci di poco alto sopra la traversa. Al 25’ pareggio granata con Molina che si libera bene in area e calcia all’angolino. Al 30’ vantaggio Salernitana con Lescano che da posizione favorevole non sbaglia. Al 35’ sinistro dalla distanza di Anastasio respinto da Russo. Al 41’ cross di Arena e grande stacco di testa di Molina, palla di poco a lato. Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-1. Al 10’ della ripresa la Salernitana cala il tris con una punizione di Achik. Dieci minuti più tardi è sempre Achik a rendersi pericoloso con un diagonale respinto da Russo. Al 31’ calcio di rigore per la Salernitana con Matino che viene atterrato in area: dal dischetto va Ferrari che realizza la quarta rete. Al 32’ Moffa accorcia ancora per gli ospiti. Al 34’ doppietta personale per Achik. Un minuto più tardi trova il gol anche Haxhiu che si inserisce bene in area e chiude la triangolazione con Ferraris. Al 40’ gran gol di Ferraris con un pallonetto dalla distanza. Passa un giro di lancette e Golemic aumenta il passivo. Al 45’ Carriero recupera palla e con una bella conclusione sotto la traversa fissa il punteggio sul definitivo 9-2’’.

INFERMERIA Ovviamente non hanno preso parte al test gli infortunati Filippo Berra, Galo Capomaggio, Roberto Inglese e Luca Villa ai quali si è unito Luca Boncori che è rimasto precauzionalmente a riposo a causa di un affaticamento muscolare. Per Donnarumma niente partitella ma un semplice allenamento con il preparatore. Questa mattina alle 10:30 al centro sportivo Mary Rosy è previsto il penultimo allenamento, domani infatti ci sarà la consueta rifinitura ed, infine, la partenza per la Puglia.