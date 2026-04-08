Salernitana, Cosmi peggio di Raffaele

di Fabio Setta

SALERNO – La cura Cosmi non funziona. Contro il Benevento è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per la Salernitana, la terza, prima in casa, della gestione Cosmi. Sono appena dieci i punti conquistati dal secondo allenatore granata di questa stagione, con una media punti di 1.42. 1,78 era la media di Raffaele al momento dell’esonero, con un totale di cinquanta punti ottenuti in 28 giornate. Sono appena 22 i punti ottenuti nelle sedici partite del girone di ritorno, mentre 48 in totale sono i punti ottenuti dalla Salernitana nel girone di andata. Un crollo netto quello della Salernitana che aveva chiuso la prima parte di stagione a tre punti dal primo posto, mentre, oggi, a tre giornate dalla conclusione della stagione regolare sono venti i punti di distacco dalla vetta della classifica. Nella classifica del girone di ritorno, la squadra granata è decima. Davvero negativo il bilancio interno. In 18 gare giocate allo stadio Arechi, la Salernitana ha ottenuto 33 punti, con tre sconfitte, mentre ben cinque squadre hanno fatto meglio, con il Benevento capolista anche in questa speciale classifica con ben 45 punti ma con due gare ancora da giocare in casa. Sette gol realizzati e nove subiti è invece il bilancio in termini di gol della gestione Cosmi che, numeri alla mano, non ha certo portato la svolta attesa, con ben tre gare chiuse senza gol all’attivo, mentre sono soltanto due le partite chiuse, con l’ex Perugia in panchina, senza subire reti: contro Catania e Crotone. Quello realizzato da alvemini è il terzo rigore fischiato contro la Salernitana in questo campionato, uno dei quali parato da Donnarumma contro il Sorrento. Per il Benevento è arrivata la quinta vittoria sul campo della Salernitana, la terza consecutiva dopo quelle in Serie B del 2019 e del 2020. Il bilancio si completa con 16 vittorie granata, l’ultima nel 2017/18 e sei pareggi, l’ultimo dei quali in Coppa Italia di Serie C, al Vestuti, nella stagione 88/89 a reti bianche.