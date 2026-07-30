Salernitana: Cosmi, non mi dimetterò mai

di Marco De Martino

CASCIA (PG) – Dopo due settimane di duro lavoro, la prima parte del ritiro della Salernitana volge ormai al termine. A fare un primo consuntivo ci ha pensato mister Serse Cosmi (nella foto US Salernitana 1919) durante la conferenza post amichevole con lo Jesina: “Questa prima parte di preparazione sta per finire -ha esordito il trainer- voglio ringraziare lo staff e tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte restando sempre vicine alla squadra. Da questo punto di vista è stato davvero un ottimo ritiro: ho trovato un gruppo di lavoro preparato, competente e profondamente legato alla Salernitana. Nel corso della stagione il loro contributo sarà determinante nella gestione quotidiana. Per quanto riguarda la squadra, penso che non esista un allenatore che riesca a svolgere la preparazione con tutti i giocatori che vorrebbe avere a disposizione. Se qualcuno si è mosso prima sul mercato, evidentemente ne aveva maggiore necessità. Un po’ di difficoltà c’è stata nel dover lavorare con tanti calciatori destinati a partire, un termine che non mi piace particolarmente, ma era inevitabile. Alcuni li ho allenati anche nella passata stagione e dal punto di vista umano mi sono affezionato a loro: sono stati importanti nel nostro finale di campionato e mi dispiacerebbe salutarli. Però sono state fatte valutazioni di natura tecnica. Anche loro, un anno fa, avevano preso il posto di altri: questo è il calcio. Sono ragazzi validi ed è giusto che abbiano la possibilità di trovare spazio altrove. Nella seconda parte della preparazione mi auguro di poter lavorare con un numero maggiore di calciatori che faranno parte della rosa definitiva. Abbiamo disputato diverse amichevoli con temperature elevate e dopo sedute di allenamento molto intense. L’unico vero rammarico è l’infortunio di de Boer, che è stato di natura traumatica. Per il resto, a eccezione di qualche normale acciacco, come l’ultimo di Bevilacqua, faccio i complimenti anche ai preparatori perché il lavoro sui carichi è stato gestito nel migliore dei modi. Sono arrivati anche nuovi giocatori e non bisogna dimenticarlo. Tutti mi hanno fatto una buona impressione e sono convinto che potranno darci un contributo importante. Sarà il campionato a dare le risposte definitive, ma le sensazioni iniziali sono positive. Voglio conoscere ancora meglio le loro caratteristiche, soprattutto quelle di Cardoni e Djibril, così da valorizzarle al massimo. Il modulo? Finora abbiamo provato sia il trequartista sia i due trequartisti, ma non abbiamo ancora scelto una soluzione definitiva. Vedremo anche cosa succederà in difesa e quali innesti arriveranno. In quel reparto siamo ancora pochi e non è scontato che si continui con la difesa a tre: potrebbero esserci anche soluzioni differenti, senza alcun tipo di preclusione. I ritiri sono fondamentali, ma comportano anche uno stress fisico e mentale molto elevato. Qualche giorno fa ho fatto i complimenti a tutto il gruppo direttamente sul campo. Negli ultimi giorni abbiamo svolto allenamenti di ottimo livello e oggi abbiamo disputato una gara in linea con le aspettative. Domani faremo l’ultima seduta, poi ci fermeremo per qualche giorno prima dell’ultima fase della preparazione in Calabria. Quando rientreremo a casa, perché Salerno è casa, inizieremo davvero a fare sul serio”. Cosmi ha tolto dal mercato uno degli elementi più discussi: “Gyabuaa si è rimesso al passo con il resto del gruppo. È un ragazzo che ha tutte le qualità per fare bene in questa categoria e sta rispondendo alle richieste dello staff. Adesso molto dipenderà da lui. Nelle ultime settimane ho visto un atteggiamento diverso rispetto alla parte finale della scorsa stagione, quando invece non mi aveva convinto. Se continuerà così, potrà essere un elemento molto importante per la squadra”. Sempre secondo Cosmi, la Salernitana non cerca un altro portiere: “Cevers non poteva continuare a fare il terzo, sarebbe stato troppo poco per le sue qualità. Deve rimanere perché è una valida alternativa a Galeotti, che a sua volta sta dimostrando il suo valore. Sia lui che Cevers sono due portieri giovani e di personalità. Diamo ogni tanto valore a chi li ha portati qui a Salerno. Non credo che ci siano tante squadre che possono permettersi due portieri giovani di questo livello”. Cosmi ha concluso il proprio intervento con una risposta a chi ha paventato le sue possibili dimissioni a causa di un mercato ritenuto a rilento da parte della società granata: “Ho letto sui social qualcuno che mi invitava ad andare via perché la squadra non è ancora al completo. Io, invece, sono convinto che la società e il direttore faranno tutto il possibile per soddisfare le mie richieste e, di conseguenza, anche quelle della piazza. Ci confrontiamo quotidianamente. Personalmente mi auguro di non dover mai lasciare la Salernitana. Per quanto mi riguarda non me ne andrei mai di mia iniziativa, perché ho piena fiducia nel fatto che la società saprà rispondere alle aspettative di una tifoseria che merita tanto. Se un domani dovesse essere il club a prendere una decisione diversa per il mancato raggiungimento degli obiettivi, la accetterei: il calcio è anche questo. Ho grande fiducia in tutto l’ambiente e, se non partiremo con i favori del pronostico, dovremo compensare dando il 150%”, ha concluso Cosmi.