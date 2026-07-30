Manfredi risponde a De Luca: sì alla ristrutturazione del Maradona

La Giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Il progetto, che si compone di circa 500 elaborati e che ha avuto il via libera della Conferenza dei Servizi, verrà trasmesso alla Figc e alla Uefa rispettando la data prescritta del 31 luglio per l’invio degli ultimi documenti ai fini della perfezionamento della candidatura per gli Europei 2032. La riqualificazione prevede rilevanti lavori di architettura e ingegneria, conservando un forte carattere identitario e ricordando l’originale ‘Stadio del sole’ e la storia del Calcio Napoli. I lavori saranno finanziati dalla Regione Campania con cofinanziamento del Comune di Napoli. Il progetto prevede una organizzazione delle lavorazioni tale da non interrompere in nessuna fase la piena fruibilità calcistica. La presentazione nei dettagli avverrà martedi 4 agosto nella sala giunta di Palazzo San Giacomo alle ore 12.15 alla presenza del sindaco Manfredi
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