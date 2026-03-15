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Salernitana. Cosmi, ho sbagliato tattica in avvio

  • Marzo 15, 2026
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Salernitana. Cosmi, ho sbagliato tattica in avvio

Soddisfatto per il successo ottenuto sul campo del Crotone, il tecnico della SalernitanaSerse Cosmi, ha analizzato la gara dello stadio Ezio Scida al termine del match.

“Credo che la partita di oggi abbia dimostrato che siamo migliorati dal punto di vista caratteriale. Dal punto di vista della lettura tecnica dobbiamo ancora migliorare. Forse ho sbagliato io all’inizio come schieramento e ho cambiato in corso d’opera: ci prendevano troppo in infilata”, ha spiegato l’allenatore granata.

Cosmi ha poi sottolineato il valore del successo ottenuto in trasferta: “Abbiamo perso un po’ di tempo in alcune situazioni perché la posta in palio era alta. Abbiamo vinto su un campo difficile, contro una squadra importante e molto veloce in avanti. I nostri tre punti hanno molto valore”.

Il tecnico ha anche ricordato la situazione di classifica: “Oggi la squadra è terza, come l’avevo ereditata, ed era il minimo che dovevo fare. Dobbiamo abituarci a vincere perché per una piazza come Salerno è la normalità”.

Non è mancato un riferimento alle voci sulla possibile cessione del club: “Queste notizie escono sempre il giorno delle partite, è già successo tre volte. Diciamole magari il venerdì o il lunedì. Ho parlato con la società in queste ore, ma non di aspetti extracalcistici. Per me era importante la gara, per noi e per i tifosi presenti oggi”.

Infine lo sguardo al futuro: “Ora testa alla gara di lunedì, niente riposo. Dobbiamo mentalizzarci subito per il prossimo impegno. Iervolino? Lo conosco poco, ci siamo incontrati solo per poco tempo. I playoff? Questa squadra può fare tutto: l’anno scorso il Pescara, che non era dato per favorito, è riuscito ad andare in B proprio attraverso gli spareggi”.

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