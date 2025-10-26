Salernitana, con la Casertana vietato sbagliare

di Marco De Martino

SALERNO – Come uno spartiacque, la Casertana segnerà l’inizio di un nuovo mini-campionato per la Salernitana. Dopo le prime cinque giornate, in cui i granata hanno compiuto percorso netto, vincendo sempre e subendo solo tre gol, ne sono arrivate altre cinque iniziate e finite con altrettante sconfitte, in casa con il Cerignola e fuori con il Catania, inframezzate dal rocambolesco pareggio con il Casarano e dalle vittorie di misura su Cavese e Monopoli e nelle quali la difesa granata si è sgretolata subendo ben nove gol. E allora, qual è la vera Salernitana? Quello di oggi sarà un primo test importante per comprendere se la squadra di Raffaele ha davvero alzato il livello delle proprie prestazioni. Rialzarsi dopo la brutta caduta di Catania è un obbligo per Capomaggio e compagni, soprattutto contro un avversario come la Casertana. Non ci saranno i tifosi ospiti ma la gara è sentita e insidiosa perchè i falchetti, caricati ieri dagli ultras nella rifinitura del Pinto, verranno a giocare all’Arechi senza nulla da perdere e con tutto da guadagnare, un po’ come accaduto con la Cavese qualche settimana fa. A complicare i piani della Salernitana è arrivato l’infortunio subito da Roberto Inglese, che sarà comunque in panchina ma la cui assenza potrebbe provocare un mini-terremoto tattico in casa Salernitana. In quattro si giocheranno la maglia lasciata vacante dal capitano, ma tutto dipenderà dalla scelta dello spartito tattico. Se Raffaele dovesse optare per il 3-5-2, a giocarsi la casacca disponibile saranno Knezovic e Varone, con il primo nettamente favorito. Se invece il tecnico granata dovesse optare per la conferma del modulo a tre punte, ad entrare in ballottaggio sarebbero Achik e Liguori. Per quanto concerne le altre scelte, in difesa davanti a Donnarumma ci saranno ancora Coppolaro, Golemic e Anastasio, con quest’ultimo favorito su Matino e sul recuperato Frascatore. A centrocampo, oltre al ballottaggio tra Quirini e Ubani per il ruolo di esterno destro, si viaggia verso la riconferma di Tascone, Capomaggio e Villa, così come in attacco di Ferrari e Ferraris. Capitan Inglese sarà rischiato, eventualmente, a partita in corso. Nonostante l’assenza della tifoseria casertana, l’Arechi sarà gremito comunque da una cornice di pubblico importante. Sono 6.300 i biglietti venduti finora in prevendita, ma probabilmente un altro migliaio ne saranno emessi da qui al fischio iniziale, con un Arechi che supererà anche stasera le tredicimila unità. Chapeau.