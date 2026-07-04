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Morte Ravera, cordoglio di De Luca

  • Luglio 4, 2026
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Morte Ravera, cordoglio di De Luca
A nome mio personale, della Civica Amministrazione e della cittadinanza tutta, esprimiamo l’unanime cordoglio per la scomparsa del prof. Bruno Ravera, illustre cardiologo, per molti lustri Presidente dell’Ordine dei Medici e già Sindaco di Salerno.
Bruno Ravera è stato un medico di grandissima competenza e umanità. Ha formato generazioni di medici ispirando i più alti valori della professione sanitaria. Da Sindaco e in tutti gli incarichi pubblici ricoperti, ha sempre dimostrato dedizione, passione civile, amore per la sua comunità. Come l’impegno assiduo dimostrato per l’istituzione della Facoltà di Medicina presso l’Università degli Studi di Salerno. Ai familiari l’abbraccio sincero e l’affetto della nostra comunità.
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