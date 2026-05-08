Salernitana: Ci devi credere

di Marco De Martino

SALERNO – Temuto da alcuni, auspicato da altri. Sarà subito derby Casertana-Salernitana nel primo turno della fase nazionale dei play off di serie C. A stabilirlo è stato il sorteggio tenutosi ieri mattina presso gli studi Sky. Il campione del Mondo Gianluca Zambrotta (che peraltro ha dichiarato di credere proprio nella Salernitana avendola affrontata tante volte in carriera e di avere tanti amici in comune come l’ex Rino Gattuso e l’attuale mister Serse Cosmi) ha estratto dall’urna i nomi di falchetti e granata proprio nell’ultima tornata, contribuendo ad aumentare la suspence attorno al derby. Domenica prossima ci sarà l’andata in casa della peggio classifica, la Casertana.

ORARI e divietI Al Pinto si giocherà con inizio alle ore 21, uno slittamento dovuto alla disputa del match di basket della Juve Caserta poche ore prima, alle 18. Per ordine pubblico è stato disposto il leggero posticipo rispetto all’orario iniziale delle 20. Il ritorno si giocherà mercoledì prossimo all’Arechi con calcio d’inizio alle ore 20.45 con diretta anche su RaiSport. Per quanto riguarda la prevendita della sfida di andata di domenica prossima, questa mattina inizierà quella riservata ai tifosi della Salernitana per il settore ospiti del Pinto ma soltanto per coloro che non sono residenti nella provincia di Salerno. Una forte limitazione abbastanza scontata visto quanto accaduto anche nelle due gare di campionato ma che di certo scontenterà il tecnico granata Serse Cosmi, che si era appellato per avere i propri tifosi al seguito nella post season, ma soprattutto i sostenitori stessi di Casertana e Salernitana.

CARICA ULTRAS Nel frattempo in città e sui social si sta alzando a dismisura la febbre da derby. In tanti avrebbero fatto a meno dello scontro con i cugini casertani, ma molti altri credono nella voglia di riscatto della Salernitana che proprio qualche settimana fa a Caserta aveva subito la sconfitta probabilmente più dolorosa di questa stagione. Intanto ieri all’Arechi, al termine dell’amichevole a porte aperte giocata contro il Faiano, la curva sud Siberiano ha chiesto a gran voce ai calciatori di combattere fino all’ultima goccia di sudore e di portare a casa vittoria e qualificazione: «Ci devi credere, ci devi credere, ci devi credere, vinciamo!» il coro intonato dagli ultras granata alla squadra disposta sotto la curva sud (nella foto di Gambardella)

IL BORSINO Come arrivano le due squadre a questa doppia sfida? La Salernitana sicuramente più riposata, dopo quindici giorni di stop, e con tutti gli effettivi abili ed arruolabili dopo i recuperi di Villa, Berra, Capomaggio ed Inglese. Sul piano agonistico, però, la Casertana potrebbe avere qualcosa in più proprio grazie all’essere scesa in campo già due volte in questa settimana sempre al Pinto, prima superando non senza difficoltà l’Atalanta U23 e, mercoledì scorso, pareggiando in extremis con il Crotone. I falchetti, con già 180’ nelle gambe ed altri 180’ da mettere in preventivo, potrebbero pagare alla lunga sul piano della brillantezza atletica ma, si sa, i derby sfuggono sempre a qualsiasi pronostico proprio perchè riescono a tirare fuori energie mentali e fisiche anche a chi non ne ha più. I granata avranno il vantaggio della classifica visto che, a parità di risultati e gol nel doppio confronto, passeranno il turno. Guai però a cullarsi, soprattutto nel match d’andata al Pinto, dove bisognerà restare concentrati, prudenti ma non rinunciatari per provare ad ipotecare subito la pratica. Cresce l’attesa, al primo atto di Casertana-Salernitana mancano solo 48 ore, ma sembrano un’eternità…