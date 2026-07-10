Salernitana, Capomaggio ribadisce: resto

di Marco De Martino

SALERNO – No alle sirene di mercato per cercare il riscatto a Salerno. Galo Capomaggio non ha dubbi: il suo futuro, almeno per quanto gli riguarda, sarà ancora con la maglia granata sulle spalle. Appena rientrato dal viaggio di nozze, il regista ieri mattina si è presentato al centro polidiagnostico Check Up per svolgere le rituali visite mediche in vista della partenza per il ritiro precampionato. Qualche ora prima l’ex Cerignola aveva pubblicato, al simbolico orario delle 19.19, un eloquente messaggio sul proprio profilo Instagram per confermare la ferma volontà di proseguire la sua avventura alla Salernitana. Respinta al mittente, dunque, la proposta allettante del Catania (e non solo…) che era tornato alla carica dopo aver ricevuto già un due di picche da Capomaggio esattamente un anno fa, quando l’argentino preferì agli etnei proprio i granata. Il sudamericano è dunque più deciso che mai a riconquistare mister Cosmi che, dopo l’episodio della folle espulsione contro il Latina all’Arechi, lo aveva spesso relegato in panchina, complice anche un fastidioso infortunio muscolare. Assieme a Capomaggio, ieri mattina al Check Up, c’era anche Franco ‘El Loco’ Ferrari che, a sua volta, vuole fortemente proseguire la sua avventura in granata. Il centravanti è ben visto da Cosmi e non dovrebbe muoversi, nonostante il ds Faggiano sia alla ricerca di un altro centravanti dalle caratteristiche molto simili a lui. Intanto, dopo le visite mediche di Capomaggio, Ferrari, Di Vico, Tascone e Anastasio, oggi toccherà ai babies che saranno aggregati alla prima squadra in ritiro, mentre lunedì sarà la volta dei nuovi Galeotti, Llano e del resto del gruppo in partenza per Cascia dove, da martedì prossimo, la Salernitana svolgerà la prima parte del ritiro.