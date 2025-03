Salernitana. Breda, niente alibi

Visibilmente deluso, Roberto Breda ha analizzato la sconfitta della Salernitana contro il Cesena in sala stampa. Il tecnico granata ha ribadito l’importanza di non trovare scuse e di reagire alla prestazione negativa della sua squadra.

«Non dobbiamo cercare alibi», ha dichiarato Breda. «Gli episodi sono andati contro di noi, ma questo non deve giustificare la sconfitta. La squadra non deve accettarla, soprattutto dopo aver avuto le occasioni per fare punti. Puoi sbagliare un rigore, ma non puoi perdere una partita del genere. Almeno un punto dovevamo portarlo a casa».

Il mister ha anche parlato del momento decisivo, quello del rigore sbagliato da Cerri, chiarendo che con l’uscita di Verde, il centravanti granata era il rigorista. «I rigori si sbagliano, purtroppo», ha ammesso Breda, «ma è la reazione dopo l’errore che non mi è piaciuta. Abbiamo bisogno di punti e non possiamo permetterci contraccolpi psicologici».

L’allenatore ha poi spiegato le sue scelte tattiche, come il cambio di Corazza con Njoh, cercando di dare più freschezza alla squadra. «Non ho detto nulla a caldo ai ragazzi nello spogliatoio, sono provati. Ora dobbiamo restare uniti, sia nella prestazione che nella delusione. Oggi abbiamo visto che possiamo fare di più, dobbiamo chiedere più a noi stessi».

Infine, Breda ha voluto trasmettere un messaggio di speranza, nonostante la delusione della piazza: «La salvezza è ancora possibile, dobbiamo continuare a crederci e giocarcela fino in fondo».