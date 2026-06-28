S. Egidio. Bimbo di 11 anni travolto da un’auto pirata

È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santobono di Napoli il bambino di 11 anni investito nella tarda serata di ieri a Sant’Egidio del Monte Albino. Il piccolo sarebbe stato travolto da un’auto che, dopo l’impatto, si è allontanata senza prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 in via Ugo Foscolo, nei pressi della rotatoria che conduce all’ingresso dell’autostrada A3. Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando la strada insieme a un adulto quando una Volkswagen Golf, sopraggiunta ad alta velocità, lo ha investito violentemente.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, il minore versa in imminente pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato immediatamente le indagini. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che avrebbero ripreso sia l’intera dinamica dell’investimento sia la vettura coinvolta.

L’auto, una Volkswagen Golf, è stata identificata e i militari dell’Arma sono sulle tracce del conducente. La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.