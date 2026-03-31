Salernitana-Benevento: Di Loreto dirige il derby

Sarà Marco Di Loreto, della sezione di Terni, a dirigere il derby tra Salernitana e Benevento Calcio.

A coadiuvare il direttore di gara saranno gli assistenti Simone Della Mea (Udine) e Matteo Lauri (Gubbio). Il quarto ufficiale sarà Alessandro Silvestri (Roma 1), mentre al Football Video Support opererà Luigi Ferraro (Frattamaggiore).

Per il fischietto umbro si tratta del terzo incrocio con i granata: il bilancio è di una vittoria (1-0 contro il Siracusa all’esordio stagionale) e un pareggio (1-1 con il Trapani lo scorso 7 dicembre), entrambi ottenuti in casa.

Un solo precedente, invece, con il Benevento, sconfitto per 1-0 sul campo del Catania il 26 ottobre.