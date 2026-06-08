Salernitana, attesa per la firma di Cosmi

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana 2026/2027 sta per compiere il suo primo passo ufficiale. E’ infatti in arrivo l’annuncio, da parte della società granata, del rinnovo dell’accordo con il tecnico Serse Cosmi (nella foto di Gambardella). Danilo Iervolino ha, dunque, deciso di scegliere la continuità dopo anni di stravolgimenti continui, sia in estate che a gennaio. Nessuna rivoluzione ma una scelta più conservativa e razionale, puntando ancora su un allenatore, Cosmi appunto, capace di riportare entusiasmo e passione in una piazza mortificata da una doppia retrocessione e da una stagione in serie C non all’altezza delle aspettative ma anche nello stesso patron, tornato all’Arechi dopo mesi di assenza. Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo, il tecnico sottoscriverà il rinnovo contrattuale per una stagione con rinnovo automatico in caso di promozione in B. L’unica differenza sarà rappresentata dall’ingaggio che sarà leggermente ritoccato verso l’alto. L’annuncio ufficiale del prolungamento con Cosmi, come detto, dovrebbe arrivare entro le prossime 48 ore. Con lui ci sarà il ds Daniele Faggiano che, forte già di un ingaggio valido per i prossimi dodici mesi, ha già ricominciato a lavorare per rinforzare un organico già composto da 25 elementi di proprietà e che, a parte i rientranti Lovato e Ghiglione e qualche esubero da sistemare, non dovrà essere stravolto come accaduto nelle ultime due sessioni di mercato estivo. Dopo la conferma di Faggiano e Cosmi, potrà così avere inizio la costruzione della nuova rosa granata.

PORTIERI La Salernitana andrà rinforzata ma non rivoluzionata, tranne il reparto portieri che ha perso sia lo svincolato Donnarumma sia Brancolini, rientrato ad Empoli per fine prestito. Quest’ultimo, però, gode della stima di Cosmi e potrebbe facilmente essere riacquistato, stavolta a titolo definitivo, per ricoprire il ruolo del titolare con il giovane Cevers alle sue spalle.

DIFENSORI In difesa dovranno essere rimpiazzati Golemic, che non rinnoverà, e Cabianca, rientrato alla Cremonese, mentre Cosmi punterà ancora sui fedelissimi Matino, Arena, Anastasio e Berra. Da non sottovalutare il ritorno del giovane Vuillermoz, autore di un campionato da titolare inamovibile al Giulianova in serie D e smanioso di impressionare Cosmi in ritiro per strappare la riconferma. Per puntellare il reparto il ds Faggiano tiene monitorate le situazioni delle società in difficoltà, in primis la Ternana già fallita ed il Crotone, da cui potrebbe attingere calciatori svincolati. L’ex capitano dei rossoverdi Marco Capuano, capace di fungere sia da difensore centrale sia da braccetto di sinistra e che è già stato inseguito vanamente la scorsa estate, è un nome sempre spendibile per andare a rinforzare il pacchetto arretrato.

CENTROCAMPISTI A centrocampo gli interventi saranno pochi e mirati visto che in mezzo ci sono già Tascone, de Boer, Gyabuaa, Capomaggio, Carriero e Di Vico. Da valutare la permanenza di Capomaggio che, dopo un avvio da titolare, con Cosmi è uscito pian piano dall’undici titolare. Sulle corsie esterne ci sono Longobardi, Quirini e Villa, tutti e tre ben visti da Cosmi: manca un altro laterale mancino che, quasi certamente, sarà under. E’ probabile, inoltre, che Faggiano vada alla ricerca di un trequartista viste le partenze di Ferraris (anche se con il Pescara si potrebbe fare un tentativo per trattenerlo), Antonucci ed il possibile sacrificio sul mercato del richiestissimo Achik.

ATTACCANTI In attacco, salvo offerte irrinunciabili, si ripartirà da Lescano e Ferrari, con Molina e Boncori come alternative. Si interverrà per ingaggiare almeno un’altra seconda punta di ruolo, un profilo che possa dare gol e qualche alternativa tattica a Cosmi.