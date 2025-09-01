Salernitana-Atalanta Under 23, rinvio al 17 settembre alle ore 20

La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 15 del 12.08.2025, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.1/DIV del 31.07.2025, che la sottoindicata gara sia posticipata alla data e all’orario di seguito riportato: MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025 – GIRONE C – SALERNITANA – ATALANTA U23 Ore 20.00

L’incontro, inizialmente fissato in calendario per domenica 7 settembre, alle ore 17.30, è stato rinviato per assecondare la richiesta della società orobica a seguito delle convocazioni per i prossimi impegni delle Nazionali di propri tesserati.