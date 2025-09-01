Martusciello, a festa nazionale FI ministri e Mogol, invito a De Laurentiis

Il cantautore Mogol sara’ presente mentre il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e’ stato invitato ma non ha ancora risposto. Dal 26 al 28 settembre a Telese, in provincia di Benevento, ci sara’ la Festa nazionale del partito dal titolo “Liberta”’ . In quella occasione – ha spiegato Fulvio Martusciello, segretario regionale in Campania di Forza Italia, all’Hotel Debonart (ex Britannique), a margine della conferenza stampa “La Campania che sara’” – “sara’ presentato il nuovo manifesto dei valori. Declineremo la parola liberta’ nelle sue varie accezioni”. Alla festa, ha aggiunto Martusciello, “parteciperanno tutti i ministri, manager di Stato, sottosegretari. Vi sara’ un evento nazionale e Telese sara’ la capitale d’Italia della politica”. All’evento e’ stato invitato anche Aurelio De Laurentiis affinche’ – ha sottolineato Martusciello – possa parlare di questo progetto straordinario che ha portato in questa citta’”