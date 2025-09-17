Salernitana-Atalanta U.23: le formazioni - Le Cronache Salernitana
Salernitana

Salernitana-Atalanta U.23: le formazioni

  • Settembre 17, 2025
Salernitana-Atalanta U.23: le formazioni

SALERNITANA-ATALANTA U23 – RECUPERO 3^ GIORNATA – GIRONE C – SERIE C – ORE 20 – STADIO ARECHI (SALERNO)

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Cabianca; Ubani, Quirini, Knezovic, Capomaggio, Villa; Ferraris, Inglese. A disp: Brancolini, Cevers, Coppolaro, Tascone, Anastasio, Frascatore, De Boer, Varone, Iervolino, Di Vico, Achik, Ferrari, Boncori. All: Raffaele

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Berto; Idele, Pounga, Riccio, Simonetto; Papadopoulos, Vavassori; Misitano. A disp: Torriani, Sassi, Plaia, Manzoni, Cortinovis, Cisse, Tornaghi, Ghislandi, Navarro, Colombo, Levak, Bergonzi, Lonardo. All: Bocchetti

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila (Spataro/Marucci). IV uomo: Castellone. FVS: Russo

