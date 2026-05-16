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Salernitana: appello della Curva Sud: “Tutti uniti per una coreografia da brividi”

  • Maggio 16, 2026
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Salernitana: appello della Curva Sud: “Tutti uniti per una coreografia da brividi”

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, la Curva Sud Siberiano ha lanciato un appello a tutto il popolo salernitano invitando i tifosi a partecipare attivamente alla coreografia preparata per il match.

Nel lungo comunicato diffuso online, gli ultras ribadiscono il proprio attaccamento alla squadra, alla città e ai valori storici della tifoseria: Sempre e per sempre per questa maglia”, scrivono, definendo la partita di domenica come “la rappresentazione di un intero popolo che si identifica in quei colori”.

La tifoseria organizzata ha annunciato la realizzazione di una grande coreografia che coinvolgerà l’intero settore della Curva Sud, chiedendo la massima collaborazione da parte dei sostenitori granata. L’invito rivolto ai tifosi è quello di raggiungere lo stadio con largo anticipo e seguire le indicazioni fornite dai responsabili della Curva prima del fischio d’inizio.

Gli ultras hanno inoltre sottolineato l’impegno economico e organizzativo necessario per allestire lo spettacolo sugli spalti in pochi giorni, parlando di “sacrifici umani ed economici” sostenuti da decine di volontari accomunati dalla passione per la Salernitana.

Per sostenere l’iniziativa, sarà anche promossa una raccolta di offerte all’ingresso della Curva e negli altri settori dello stadio. “Anche il contributo più piccolo può aiutare a portare avanti ciò che viene realizzato per la squadra e per la città”, si legge nella nota diffusa dalla Curva Sud Siberiano.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un’atmosfera capace di trascinare la squadra in una delle partite più sentite della stagione. “Domenica facciamo vedere cosa significa essere Salerno”, il messaggio conclusivo

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