Gianluca Castellano: “In campo per crescere insieme”

Giovane, determinato e con già un’esperienza amministrativa alle spalle. Gianluca Castellano torna in campo alle prossime elezioni comunali di Lustra nella lista “Crescere Insieme”, rivendicando il lavoro svolto negli ultimi anni e rilanciando nuovi obiettivi per il futuro del paese. Attenzione alle fasce più deboli, servizi, valorizzazione del territorio e uno sguardo rivolto alle nuove generazioni: questi i temi al centro della sua ricandidatura. Due lauree in ingegneria, imprenditore che guida due attività e fornisce occupazione sul territorio, Castellano guarda al futuro senza dimenticare il passato. “Negli ultimi cinque anni tante cose sono state fatte, ma c’è ancora da fare. Fondamentale è il rapporto con i cittadini ed essere vicini alle fasce più deboli della popolazione, esattamente come fatto in questo primo mandato. Bisogna essere presenti, ascoltare, confrontarsi quotidianamente con la comunità amministrata”. Occhio di riguardo ai giovani: “Entusiasmo, idee e voglia di fare sono elementi importantissimi”.

Perché ha deciso di ricandidarsi?

“Perché credo fortemente nel percorso avviato insieme alla nostra squadra. In questi anni abbiamo lavorato con impegno e responsabilità per il bene della comunità, cercando di essere sempre vicini ai cittadini. Tante cose sono state fatte, ma sento che il lavoro non è ancora finito e che possiamo continuare a crescere insieme”.

Un bilancio di questi anni?

“È stata un’esperienza molto importante, sia dal punto di vista umano che amministrativo. Ho avuto modo di conoscere ancora più da vicino le esigenze del territorio e delle persone. Abbiamo affrontato difficoltà e sfide, ma sempre con spirito di collaborazione e con la volontà di dare risposte concrete alla comunità”.

Quanto è importante oggi dare attenzione al sociale in una piccola comunità come Lustra?

“È fondamentale. Nessuno deve sentirsi solo o lasciato indietro. Una buona amministrazione deve saper stare accanto alle persone più fragili, alle famiglie e agli anziani, garantendo attenzione e supporto. Il senso di comunità si costruisce proprio attraverso la solidarietà e la vicinanza concreta”.

Priorità del vostro progetto?

“La vicinanza alle fasce più deboli e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà. Allo stesso tempo vogliamo continuare a investire sul futuro, sui giovani, sui servizi e sulla valorizzazione del territorio. Lustra ha grandi potenzialità e crediamo che, attraverso programmazione e ascolto, possa continuare a crescere”.

Quanto conta il rapporto con i cittadini?

“Conta tantissimo. Per noi il dialogo con le persone è fondamentale. Essere presenti, ascoltare e confrontarsi quotidianamente con la comunità è il modo migliore per amministrare bene. La politica locale deve partire proprio da questo: dalla vicinanza reale ai cittadini”.

Tanti i giovani in lista: che valore può avere questo aspetto in una amministrazione?

“Essere giovani significa avere entusiasmo, idee e voglia di fare. Credo sia importante portare energie nuove nella vita amministrativa, senza però dimenticare il valore dell’esperienza e del confronto con chi conosce bene il territorio. I giovani devono sentirsi parte attiva della comunità e avere la possibilità di contribuire concretamente al futuro del proprio paese”.

Cosa si sente di dire ai cittadini in vista del voto?

“Chiedo ai cittadini di continuare ad avere fiducia in un gruppo che ha sempre lavorato con serietà, impegno e presenza sul territorio. Noi continueremo a mettere Lustra e i suoi cittadini al centro del nostro impegno, con la volontà di costruire un futuro sempre migliore per tutti”.