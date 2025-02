Salernitana, al via l’operazione Carrarese

di Marco De Martino

SALERNO – E’ ufficialmente scattata l’operazione Carrarese. La Salernitana ieri pomeriggio è tornata ad allenarsi, al centro sportivo Mary Rosy, dopo due giorni di riposo assoluto seguiti alla partita giocata a Brescia venerdì scorso e pareggiata con il classico risultato ad occhiali. Sabato prossimo, in Toscana, la squadra di Roberto Breda (nella foto di Guglielmo Gambardella) si giocherà una buona fetta di salvezza contro una compagine in piena crisi, reduce da ben cinque sconfitte consecutive ma proprio per questo ancor più pericolosa e difficile da affrontare. Per quanto riguarda l’infermeria, resta ai box un solo elemento. Differenziato infatti per Jeff Reine-Adélaïde che continua nel suo percorso di recupero dall’ennesimo infortunio patito durante questa sua travagliata stagione.

Dopo le risposte positive avute nelle ultime settimane, Roberto Breda anche a Carrara andrà avanti con l’idea tattica intrapresa da quando è tornato sullo scranno granata. Dunque conferma in vista per il modulo 3-5-2 e per gran parte degli interpreti mandati in campo contro Cremonese e Brescia. Il tecnico qualcosa potrebbe modificare a centrocampo, viste le tante opzioni a sua disposizione. I giovani Corazza e Zuccon, ad esempio, hanno fornito risposte confortanti nei minuti finali del match di venerdì scorso ed a Carrara potrebbero essere lanciati per la prima volta dall’inizio. Corazza potrebbe dare il cambio al francese Njoh mentre Zuccon potrebbe essere preferito ad Amatucci che nelle ultime uscite è apparso in debito d’ossigeno dopo mesi trascorsi a tirare praticamente da solo la carretta a centrocampo. In quest’ultimo caso, se si concretizzasse l’esclusione del giovane talento scuola Fiorentina, contro la Carrarese in cabina di regia si accomoderebbe Caligara, con Zuccon in posizione di incontrista e con Tongya (o in alternativa Soriano) a fungere da mezzala offensiva in appoggio alle punte che dovrebbero essere ancora una volta Raimondo ed, ovviamente, Alberto Cerri. Resta comunque viva la candidatura di Daniele Verde che spera, in questa settimana di avvicinamento alla sfida di Carrara, di convincere Breda a dargli un’altra possibilità dal 1’. Di tempo ce n’è, per il tecnico granata, per le valutazioni tecniche e tattiche in vista del delicatissimo spareggio salvezza. Dopo la seduta di ieri, nella quale la squadra ha svolto dapprima un lavoro fisico, poi esercitazioni tecniche, oggi i granata riprenderanno gli allenamenti nel pomeriggio alle 15:00 sempre al Mary Rosy.