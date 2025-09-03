Salernitana: Acquisti, aspettiamo il campo

di Marco De Martino

SALERNO – Visibilmente provato dopo il tour de force di questi ultimi due mesi ed in particolare dopo un ultimo giorno incandescente, il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano (nella foto) ha analizzato la campagna trasferimenti estiva della Salernitana rilasciando una breve intervista all’Ufficio Stampa del club granata: “Finalmente è finita, è stata lunga ed estenuante, per noi e per tutti i tifosi. Volevo specificare che le rescissioni le abbiamo fatto perchè è convenuto a noi. C’erano degli ingaggi importanti e se li avessimo ceduti ad altre squadre forse ci sarebbero costati di più. Voglio ringraziare tutti i giocatori che abbiamo ceduto, diciamo che in media si sono comportati bene, ma abbiamo deciso di chiudere con …

di Enzo Sica

SALERNO – Cancellare il passato, credere nel futuro. E’ questo lo slogan coniato dai tifosi della Salernitana che alla chiusura della campagna acquisti – cessioni di lunedì sera hanno mostrato ottimismo sulle scelte tecniche del direttore Faggiano che ha chiuso la sessione con l’arrivo di altri quattro calciatori che vanno ad aggiungersi ad una “rosa” tutta nuova che ha cancellato, in pratica, il passato. Nessuno della vecchia guardia è rimasto, repulisti totale proprio a voler dare quella svolta tanto auspicata e necessaria chiesta da una tifoseria granata mortificata negli ultimi due anni con due retrocessioni.

C’è ottimismo, dicevamo, nel lavoro fatto ma anche consapevolezza che sarà il terreno di gioco il vero giudice finale con le partite che si devono giocare ed un campionato di serie C che è sempre stato difficile e lo sarà anche in questa stagione.

Per Aniello Salzano, tifoso storico, ex sindaco della nostra città ci sono i pro e i contro da valutare. “Mi chiedi se sono soddisfatto come tifoso? Solo in parte ti rispondo perchè ritengo che siano stati fatti gli errori del passato. Calciatori che arrivano a campionato iniziato senza aver partecipato al ritiro estivo avranno, credo, difficoltà ad inserirsi subito. Spero che i calciatori arrivati siano quelli richiesti dal tecnico e siano di categoria, una categoria che ha solo bisogno di giovani vogliosi di emergere più che di cariatidi che nulla più hanno da conquistare. La società è in debito con noi tifosi che ancora una volta abbiamo dimostrato grande amore per i colori granata anche con tanti abbonamenti fatti. Siamo gli stessi, dicevo, che abbiamo assaporato serie B ed anche serie A confrontandoci con le tifoserie più importanti d’Italia. Cosa mi aspetto ora? Diciamo solo uno straordinario campionato che ripaghi e ci ripaghi delle delusioni passate. Sia la squadra che la società ci risveglino dall’incubo e ci facciano sognare”.

Parole importanti quelle del professore Salzano così come quelle di Salvatore Orilia, presidente del Salerno club 2010, altro tifoso storico: “Sono stato sempre critico con la società perchè doveva agire diversamente quando eravamo nelle categorie superiori. Ora dico che il direttore Faggiano, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro sia in entrata che in uscita. E’ chiaro che sarà il terreno di gioco a giudicare come sempre. Noi come tifosi dobbiamo fare solo la nostra parte come abbiamo sempre fatto. Dunque il momento di stare vicino a loro sperando che tutto possa andare avanti bene. Le prime due giornate di campionato ci hanno premiato con due vittorie importanti. Ora bisogna non esaltarsi ma con umiltà andare avanti in questo difficile campionato di serie C”

Il presidente del club Mai sola Antonio Carmando plaude anche lui all’operato di Faggiano sul mercato: “Mancava forse solo la ciliegina sulla torta con qualche altro innesto a centrocampo. Una buona squadra, direi, tutta nuova, liberarsi dei vecchi è stato decisivo visto che loro sono stati la causa delle due retrocessoni. Qaulcuno non si esalta ancora per il gioco che non abbiamo visto in questo inizio di stagione ma che ci hanno fruttato due vittorie. Io sono pragmatico e dico che questa rosa tutta nuova, è buona, sufficiente e poi il campo sarà il giudice supremo. E non mi interessa la serie C si guarda solo per i tre punti e basta”

Luca De Feo, edicolante di Piazza Casalbore, dove c’è il cuore pulsante del tifo granata proprio di fronte al mitico Vestuti mostra anch’egli ottimismo per il futuro: “Una rosa tutta nuova, tanti calciatori che dovranno in un certo qual modo dare un’identità precisa alla squadra anche in serie C. Spero possa fare la differenza. Ha iniziato con il piede giusto ma la concorrenza sarà agguerrita fino al termine ma sono fiducioso che si possa disputare una buona stagione senza le umiliazioni subite negli ultimi due anni”

Per Andrea Criscuolo, collega, addetto stampa del Salerno club 2010 un plauso dovuto al diesse Faggiano.”Ha alleggerito il monte ingaggi e completata la rosa in modo qualitativo e quantitativo ma soprattutto funzionale al gioco di mister Raffaele. Sono d’accordo con Carmando quando dice che andava preso un altro centrocampista.. Comunque ora il mercato è chiuso e la squadra sembra assemblata bene un giusto mix di esperienza e gioventù. Ricordando che l’unico obiettivo stagionale è la vittoria del campionato anche con un pò di fortuna la Salernitana se la può giocare.

Riccardo Santoro del Centro di coordinamento agghiunge: “Come presidente sono contento che la squadra sia stata completata nel miglior modo possibile nell’ultimo giorno di campagna acquisti. Un unico appunto: alcuni degli ultimi arrivati poteva essere inserito prima come tutti noi speravamo. Per il resto plaudo a quanto fatto da Faggiano ma non dimentichiamoci che la società è anche in debito con tutta la tifoseria per le due precedenti sciagurate annate. Dunque aspettiamoci da questa squadra un grande campionato mirando solo ad un unico obiettivo finale”.

Per l’attore salernitano Yari Gugliucci, infine, il mercato appena conclusosi ha rafforzato la Salernitana: “La serie C è davvero un inferno ed il livello è qualitativamente molto basso per cui bisogna pensare a vincere le partite in qualunque modo possibile Credo Che la Salernitana abbia fatto una squadra adeguata per poter combattere per la vittoria del campionato”