Mostra Venezia, oggi riflettori puntati su terzo italiano in concorso e su Gaza
  • Settembre 3, 2025
  • 0
  • 73
  • 2 Min Read
(Adnkronos) –  Riflettori puntati sulla figura di Eleonora Duse e l’attualità in tempi di guerra oggi mercoledì 3 settembre nell'ottava giornata della 82esima Mostra di Venezia che porta in sala il terzo film italiano del Concorso: 'Duse' di Pietro Marcello. La pellicola racconta la leggendaria attrice di teatro Eleonora Duse interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, affiancata da Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi, Edoardo Sorgente, Vincenzo Nemolato, Gaja Masciale, Vincenza Modica, Mimmo Borrelli e Savino Paparella.  In programma anche la consegna del premio 'Cartier – Glory to the Filmmaker Award' a Julian Schnabel e la proiezione del suo 'In The Hand of Dante' (fuori concorso) con Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi, Franco Nero, Sabrina Impacciatore e Benjamin Clementine, descritto come "un viaggio nel tempo alla ricerca del manoscritto originale della Divina Commedia".  In laguna anche l'attualissimo film in concorso 'The Voice of Hind Rajab' di Kaouther Ben Hania sulla storia vera, accaduta nel 2004, di una bambina di sei anni intrappolata in un’auto a Gaza con gli audio originali della sua voce e dei volontari che tentarono di salvarla. (Dalle inviate Loredana Errico e Lucrezia Leombruni)  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

