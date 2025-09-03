Libano, Unifil denuncia attacco Israele: “Granate Idf vicino a Caschi Blu”

(Adnkronos) – Un attacco israeliano è stato condotto contro i Caschi Blu dell'Unifil in Libano. Lo denuncia l'Unifil con un una nota condivisa su 'X'. ''Ieri mattina, i droni delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sganciato quattro granate vicino alle forze di pace dell'Unifil impegnate a rimuovere i posti di blocco che impedivano l'accesso a una posizione delle Nazioni Unite nei pressi della Linea Blu'', si legge nella nota. '' ''Si tratta di uno degli attacchi più gravi al personale e alle risorse dell'Unifil dall'accordo di cessate il fuoco dello scorso novembre'', ha aggiunto la missione Onu. ''Una granata è caduta a meno di 20 metri di distanza dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite, mentre le altre tre sono cadute a circa 100 metri'', prosegue la nota. ''Qualsiasi azione che metta in pericolo le forze di pace e le risorse delle Nazioni Unite, nonché qualsiasi interferenza con i compiti loro assegnati, è inaccettabile e costituisce una grave violazione della risoluzione 1701 e del diritto internazionale'', ha dichiarato ancora l'Unifi. ''E' responsabilità delle Idf garantire la sicurezza e l'incolumità delle forze di pace che svolgono compiti affidati dal Consiglio di sicurezza'', si legge in una nota diffusa sull'account 'X' dell'Unifil. ''Le Idf erano state informate in anticipo dei lavori di sgombero stradale in corso da parte dell'Unifil nella zona, a sud-est del villaggio di Marwahin. Per motivi di sicurezza, i lavori sono stati sospesi a causa dell'accaduto'', precisa la missione di pace delle Nazioni Uniti in Libano. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Emilio Fede, addio all’ex direttore del Tg4: domani i funerali a Milano 2
- Pd: alle 12 ufficiale la candidatura di De Luca
- Open AI down, cosa sta succedendo con il sistema di intelligenza artificiale
- Sanremo, riprende il confronto Rai-Comune sul Festival: il punto
- Tartarini, coach di Musetti: “Derby con Sinner agli Us Open è storia”. L’aneddoto sulla prima sfida
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco