Salernitana, a Trapani vietato sbagliare

di Marco De Martino

SALERNO – L’atmosfera che si respira, in questi giorni a Salerno, è strana. Mentre in altre piazze ci si prepara alla royal rumble dei play-off, in casa Salernitana è come se tutti fossero già al mare. Tra chi aspetta il cambio societario, chi in campo passeggia e chi preferisce le gite fuori porta ai gradoni dell’Arechi, l’unico che sembra essere ancora sul pezzo è proprio Serse Cosmi. La stagione sta entrando nel vivo, eppure la sensazione predominante è quella rilassata dei finali di stagione senza obiettivi. Invece la Salernitana, e tutto l’ambiente che la circonda, ha l’obbligo morale di credere nella possibilità di rientrare in Serie B dalla porta di servizio. Del resto, in questi anni, hanno vinto le squadre che più ci hanno creduto. Ci è riuscito il Cosenza arrivato quinto nel 2018 e il Pescara, nella passata stagione, giunto quarto: perché non dovrebbe crederci la Salernitana? In questo momento la squadra granata non è pronta per affrontare una corrida come quella degli spareggi e proprio per questo, fin da questo pomeriggio al Provinciale di Trapani, Lescano e compagni dovranno cambiare diametralmente atteggiamento rispetto a quello mostrato a Potenza e lunedì scorso contro il Benevento, per riuscire a presentarsi degnamente alla post-season. Il piazzamento è importante ma non fondamentale nell’economia dei play-off: la voglia, la fame e la cattiveria, quelle sì che saranno caratteristiche irrinunciabili per pensare di andare il più avanti possibile. Cosmi ci sta lavorando ma, dopo aver ottenuto un sussulto con le tre vittorie di fila, ha visto nuovamente appiattirsi l’elettroencefalogramma della sua squadra. Una scarica di adrenalina potrebbe arrivare tra qualche giorno quando, si spera, la querelle societaria si chiuderà definitivamente. La Salernitana, però, non può permettersi di attendere il passaggio di consegne da Iervolino a Rufini e già questo pomeriggio, contro il pluripenalizzato Trapani, dovrà assolutamente portare a casa l’intero bottino. Casertana e Cosenza saranno impegnate in partite trappola contro Cerignola e Picerno e un loro doppio passo falso potrebbe consentire ai granata di operare il controsorpasso. Cosmi, viste le numerose assenze tra infortuni (Capomaggio, Berra, Antonucci e Inglese) e squalifiche (Achik, Tascone e Molina), dovrà fare di necessità virtù e forse anche per questo ha deciso, nella conferenza stampa di metà settimana, di responsabilizzare Andrea Ferraris, talento inespresso che potrebbe rappresentare, in caso di esplosione, l’arma in più della Salernitana. Oggi e nei play-off.