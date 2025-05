Sala Consilina, presentata la Pro Loco

Partecipazione ed entusiasmo hanno caratterizzato, presso l’Auditorium del Polo Culturale Cappuccini di Sala Consilina, la conferenza stampa di presentazione della Pro Loco Cosilinum APS, ufficialmente riconosciuta dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 25 del 10 aprile 2025. Presenti, oltre a numerosi cittadini, diversi esponenti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mimmo Cartolano, rappresentanti delle forze dell’ordine e della polizia locale, delle associazioni cittadine e anche di quelle territoriali, tra le quali la Pro Loco Teggiano, la Pro Loco di Sant’Arsenio, l’Associazione Internazionale Joe Petrosino e il Consorzio che unisce le Pro Loco valdianesi. Presenti ovviamente tutti i membri del Consiglio Direttivo della Pro Loco Cosilinum, per vivere un momento di grande significato per la comunità salese, che ha visto nascere una nuova realtà associativa sotto il segno della condivisione e della collaborazione. Ad aprire i lavori il presidente Virginio Petrarca, che ha espresso la forte emozione per un traguardo atteso da tempo: “È bellissimo perché oggi abbiamo avuto l’opportunità di presentare qualcosa che questa città aspettava da tantissimi anni. La nostra Pro Loco nasce con l’obiettivo di dare supporto a tutte le associazioni già presenti, non per sostituirsi a nessuna, ma per migliorare insieme, con spirito costruttivo e inclusivo. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti: istituzioni, associazioni, cittadini. Solo insieme si possono fare grandi cose”. Parole di soddisfazione anche da parte del sindaco Mimmo Cartolano, che ha sottolineato la svolta impressa a una situazione bloccata da oltre trent’anni: “È un bel risultato, che va attribuito a questi giovani e meno giovani che hanno avuto la volontà e la determinazione di creare una nuova Pro Loco. Quando ci siamo insediati, uno dei primi obiettivi fu proprio questo. Finalmente si è messa la parola fine alle vecchie divisioni. La Pro Loco ha un ruolo fondamentale: alleggerisce il lavoro dell’amministrazione e coordina le energie delle tante realtà associative presenti sul territorio. Noi saremo sempre al loro fianco”. A prendere la parola anche Simona Lobosco, vicepresidente della Pro Loco, che ha parlato di “un sogno nato da un gruppo di amici e diventato realtà grazie all’unione d’intenti”; Simona Sica, segretaria, che ha rimarcato come questa sia “un’occasione per rafforzare le nostre tradizioni e il senso di appartenenza”; Franco De Vita, membro fondatore e consigliere, che ha ricordato come la Pro Loco sia nata “per coordinare, dare voce e forza alle numerose associazioni presenti a Sala Consilina”. A dare ulteriore significato all’evento di presentazione -moderato dal giornalista Gianfranco Stabile- ha contribuito la presenza di Pietro D’Aniello, presidente provinciale UNPLI Salerno, che ha evidenziato l’importanza di questa nascita per l’intero territorio: “Finalmente -ha detto nel suo intervento- anche Sala Consilina ha la sua Pro Loco attiva e riconosciuta, dopo decenni di difficoltà. È un momento di grande entusiasmo per tutto il movimento delle Pro Loco salernitane e del Vallo di Diano”. La Pro Loco Cosilinum APS è pronta a iniziare il suo cammino con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali, promuovere eventi e cultura, e fare rete con le realtà esistenti. L’obiettivo è quello di sviluppare una progettualità capace di coinvolgere attivamente cittadini, istituzioni e associazioni, dando vita a una nuova stagione di iniziative culturali, sociali e turistiche per Sala Consilina. Particolare attenzione sarà rivolta anche ai giovani e alla riscoperta delle tradizioni locali, attraverso laboratori, rassegne e percorsi di conoscenza del territorio. A breve sarà attivata la campagna di tesseramento, con l’invito rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare, sostenere e contribuire alla crescita comune della comunità salese.