S. Severino. Sportello Suap, vice sindaca sotto accusa

di Mario Rinaldi

Scintille nella maggioranza di governo a Mercato S. Severino, dove l’inoltro di una pec da parte della vice sindaca Enza Cavaliere ha fatto salire la tensione tra l’amministrazione comunale e il settore tecnico. Il contenuto della pec espone una serie di rilievi agli uffici tecnici con dei toni abbastanza duri che lasciano immaginare uno scontro, già avvenuto, tra la politica e la burocrazia del Comune capofila della Valle dell’Irno. A rincarare la dose sul caso c’è stata anche una nota dei consiglieri di opposizione, che in blocco hanno chiesto, con urgenza, la convocazione del Consiglio Comunale per chiedere chiarimenti in merito. “Quanto abbiamo appreso – si legge nella nota a firma dei consiglieri di minoranza Eliana Landi, Francesca Landi, Carmine Ansalone, Gerardo Figliamondi, Luigi Lupone e Giovanni Romano – delinea un quadro preoccupante. Abbiamo chiesto la convocazione urgente del Consiglio Comunale”. Entrando nel merito della questione vengono spiegati i motivi di questa richiesta urgente: “La Vice Sindaca con delega alle Attività Produttive – si legge ancora – ha inviato a mezzo pec una nota al Sindaco, alla Giunta e all’intero Consiglio Comunale chiedendo interventi urgenti per ripristinare il corretto funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap). Nella nota si parla di numerose segnalazioni di professionisti che lamentano come le pratiche del Suap non seguono l’iter procedurale previsto dalla legge provocando incertezze operative, ritardi e possibili decorrenze dei termini perentori”. ln altri termini, l’attuale organizzazione del Suap causerebbe danni invece che accompagnare lo sviluppo. Fatti che, se accertati, delineano una condizione preoccupante e allarmante, anche per le potenziali ripercussioni sul Comune. “Senza considerare – sottolineano i consiglieri di opposizione – che l’attività del Suap rientra tra le competenze proprio della Vice Sindaco che ne ha denunciato le disfunzioni. Poiché e’ stato interessato l’intero Consiglio Comunale, la sua convocazione non è rimandabile per consentire ai consiglieri di approfondire i fatti e affrontare la situazione. Siamo certi che, di fronte anche alla rilevanza politica della nota della Vice Sindaca, il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco provvederanno rapidamente alla convocazione dell’Assise che abbiamo richiesto”. Sul caso, che ha scatenato un terremoto politico-istituzionale è intervenuta la diretta interessata, la vice sindaca Enza Cavaliere, la quale ha sostenuto che “le rappresentanze delle opposizioni stanno sviluppando irresponsabilmente una polemica su un problema che invece bisogna affrontare, se fosse effettivamente accertato, e risolvere velocemente e concretamente”. L’Assessore ha scritto al Sindaco, agli Assessori e a tutti i Consiglieri comunali per affrontare il problema che “deve essere al più presto risolto accertando le responsabilità”, afferma la vice sindaca. Questa la sintesi più estesa della lettera. “Sono giunte segnalazioni al Comune di Mercato San Severino – precisa Cavaliere – numerose segnalazioni in relazione al sistema Suap che non seguirebbe l’iter procedurale previsto dalla legge. È evidente che se questa situazione fosse definitivamente accertata, verrebbe meno lo sforzo del legislatore proprio in materia di semplificazione ed efficacia dell’azione amministrativa, con un netto ritardo nell’avvio di attività strategiche per il nostro territorio. Occorre immediatamente intervenire per consentire agli operatori economici di svolgere le proprie attività in modo efficiente e nel rispetto della legge”. Una chiusura di intervento che lascia aperti ancora numerosi interrogativi che, come richiesto dai consiglieri di opposizione, dovranno essere chiariti in sede di civico consesso. E chissà se questo intervento possa avere anche ripercussioni sulla tenuta della maggioranza governativa.