Pontecagnano. Assunzioni amici e parenti, la protesta

«Vi confesso che ho fatto davvero fatica a trovare in giro per la città questo manifesto di noi dell’opposizione. Chissà dove sono finiti tutti gli altri. Un manifesto allo stesso tempo “scomodo” e “imbarazzante” per l’Amministrazione Lanzara targata Partito Democratico”. A parlare così Raffaele Silvestri, consigliere di opposizione al Comune di Pontecagnano Faiano e capogruppo di Fratelli d’Italia, intervenendo in merito all’assunzione di nuovi agenti di polizia municipale. Le persone assunte, come denunciato attraverso queste colonne, sono tutte vicine alla maggioranza Lanzara, parenti di assessori. «Lanzara, sindaco non credibile. Ricordate lo slogan “Mai più assunzioni clientelari”… Staffisti diventati dipendenti comunali, concorsi nei vigili urbani per amici e parenti. Questo si che è amichettismo» è quanto scritto sul manifesto diffuso dall’opposizione. «Amici e amiche io non ho proprio nulla da aggiungere, queste “straordinarie coincidenze” sono eloquenti», ha poi aggiunto Silvestri. Il manifesto è firmato da Città Pubblica, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lègati. I nuovi ageti di polizia municipale assunti sono, lo ricordiamo, fratello di un consigliere comunale di maggioranza, un componente dello Staff del Sindaco Lanzara, un parente di un assessore, insieme ad altri nomi riconducibili alla attuale Giunta del Comune di Pontecagnano Faiano. Sulla vicenda, il primo cittadino ha scelto di mantenere un profilo basso. er.no