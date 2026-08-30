S, Severino, ilm ngesto di solidarieta del carabiniere Daniele Cascella

MERCATO SAN SEVERINO. Ci sono piccole storie che, nella loro semplicità, riescono a illuminare la quotidianità più di qualsiasi grande evento. Storie che parlano di umanità, vicinanza, senso del dovere, e che ci ricordano quanto la solidarietà sia un valore concreto, fatto di gesti, di scelte, di attenzione verso chi è più fragile. La vicenda che vede protagonista Daniele Cascella, giovane carabiniere in servizio a Cairo Montenotte (Provincia di Savona) ma con radici sanseverinesi, è una di quelle che meritano di essere raccontate e custodite. Tutto nasce da una richiesta d’aiuto arrivata alla centrale dei Carabinieri: un uomo di 59 anni, solo in casa, senza nulla da mangiare, ha trovato il coraggio di chiedere sostegno. Una frase semplice, quasi sussurrata, che però racchiude un mondo di difficoltà e solitudine. Daniele e il suo collega non hanno esitato. Hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, hanno verificato le sue condizioni e, capendo che il problema non era solo momentaneo, hanno deciso di fare qualcosa di più: riempire il suo frigorifero. Non solo con alimenti, ma con un segno tangibile di presenza, di cura, di rispetto. Un gesto che potrebbe sembrare piccolo, ma che in realtà è enorme. Perché racconta la parte più autentica dell’Arma: quella che non si limita a garantire sicurezza, ma che si fa prossimità, ascolto, sostegno. Una parte che spesso resta nell’ombra, lontana dai riflettori, ma che rappresenta la vera essenza del servizio pubblico. Il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha voluto esprimere pubblicamente l’orgoglio della comunità per il comportamento del giovane concittadino: “Ci sono azioni che parlano più di mille parole. Quella di Daniele è una testimonianza limpida dei valori che la divisa rappresenta: dedizione, umanità, responsabilità verso gli altri. Come comunità siamo fieri di lui, del suo esempio e del modo in cui ha saputo trasformare una richiesta d’aiuto in un gesto di grande dignità”, ha dichiarato il primo cittadino. Somma ha poi aggiunto: “Daniele non ha solo riempito un frigorifero: ha riempito un vuoto. Ha ricordato a tutti noi che la solidarietà non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano. È questo lo spirito che vorremmo vedere sempre più diffuso, soprattutto in un tempo in cui molte persone vivono situazioni di fragilità e isolamento”. La storia di Daniele Cascella non è un episodio isolato, ma si inserisce in una tradizione di valori che Mercato San Severino porta avanti da sempre: attenzione al prossimo, senso civico, partecipazione. È un racconto che scalda il cuore perché dimostra che, anche lontano dalla propria terra, si può continuare a rappresentarla con onore. E forse è proprio questo il messaggio più bello: la comunità non è solo un luogo, ma un modo di essere. Daniele lo ha dimostrato con semplicità, con naturalezza, con quella generosità che non cerca applausi ma che lascia un segno profondo. “Caro Daniele, Mercato San Severino è orgogliosa di te”, il messaggio conclusivo del sindaco Somma.

Mario Rinaldi