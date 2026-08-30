Pitti Pizza & Friend a Cibo & Dintorni

Una piazza sul mare che diventa sempre più luogo di incontro, spettacolo e promozione del territorio. Piazza della Libertà si conferma uno degli scenari più importanti per le grandi manifestazioni che guardano all’enogastronomia, al turismo e alla valorizzazione delle eccellenze campane. E quest’estate sarà protagonista di un ideale passaggio di testimone tra due eventi che, pur con formule differenti, condividono una stessa visione: portare persone, imprese e operatori a Salerno e contribuire alla crescita del territorio. Fino a stasera la piazza ospita Pitti Pizza & Friends, manifestazione dedicata alla pizza, alla musica e allo spettacolo, con 21 forni provenienti da diverse aree della Campania e un programma pensato per unire gusto e intrattenimento. Subito dopo sarà la volta di Cibo & Dintorni, la fiera agroalimentare in programma dall’11 al 13 settembre, che porterà in Piazza della Libertà aziende, produttori, buyer, operatori del settore e protagonisti della filiera agroalimentare. Un passaggio di testimone che racconta anche qualcosa di più: la volontà di imprenditori e organizzatori di mettere in campo energie e professionalità per fare sistema e rendere Salerno sempre più attrattiva. A raccontarlo è Maurizio Falcone, organizzatore di Pitti Pizza & Friends, incontrato nel corso della manifestazione. «Il succo di Pitti Pizza & Friends – spiega Falcone – è una grande festa con musica, spettacolo, tradizione, colore e tanta bella gente insieme per vivere le serate dell’estate salernitana. Una location spettacolare sul mare, che ci permette anche di intercettare il turismo». Un aspetto particolarmente significativo è infatti la vicinanza alla Stazione Marittima. Durante la manifestazione, ha raccontato Falcone, sono ospitati anche numerosi crocieristi arrivati a Salerno, a testimonianza di quanto turismo ed eventi possano dialogare e rafforzarsi reciprocamente. «Piazza della Libertà era il nostro sogno – continua l’organizzatore – la location chiave per poter far crescere il nostro evento. Salerno è una città che sta crescendo sempre di più e ci sono tutte le condizioni per fare sempre meglio». Una crescita nella quale l’enogastronomia rappresenta un elemento centrale. La pizza, con le sue storie e le sue identità territoriali, diventa così uno strumento di promozione, capace di richiamare pubblico ma anche di raccontare la Campania attraverso i suoi prodotti e i suoi protagonisti. «Siamo molto felici – sottolinea Falcone – perché dopo di noi ci sarà Cibo & Dintorni, che darà ancora più forza a quello che è il nostro progetto: una città che guarda al turismo e alle attività produttive e che vuole creare benessere per la città e per tutte le persone che verranno». È proprio qui che il calendario degli eventi assume un significato che va oltre la singola manifestazione.Occasioni diverse che possono contribuire allo stesso obiettivo: accendere i riflettori su Salerno, sulle sue imprese, sulla sua enogastronomia e sulla sua capacità di accogliere. Una visione che trova nella posizione di Piazza della Libertà un punto di forza strategico. Il mare, la Stazione Marittima, il centro cittadino e i collegamenti rendono questo spazio particolarmente adatto a diventare una vetrina per chi arriva a Salerno, anche per turismo. La stessa Pitti Pizza & Friends ha scelto di legare fortemente la manifestazione al mondo dello spettacolo e della comunicazione, con Radio Kiss Kiss media partner e un programma ricco di artisti e appuntamenti. Cibo & Dintorni porterà in piazza la dimensione professionale della filiera agroalimentare, con aziende, buyer, operatori e momenti dedicati all’incontro e alla promozione delle eccellenze. Falcone ha inoltre evidenziato una criticità legata alla disponibilità dei parcheggi nell’area, sottolineando l’importanza, soprattutto in prospettiva futura, di rendere sempre più agevole l’accesso a una location destinata a ospitare manifestazioni di grande richiamo. Un’osservazione accompagnata, però, da soluzioni concrete già messe in campo per facilitare l’arrivo del pubblico. Per Pitti Pizza e Friends sono state infatti potenziate le corse della metropolitana, anche fino a tarda sera, e sono state predisposte navette gratuite per collegare i punti di parcheggio con Piazza della Libertà. Un sistema pensato per accompagnare il pubblico e rendere comunque più semplice la partecipazione alla manifestazione. Il dato che emerge è che Imprenditori, organizzatori e operatori scelgono di portare in città eventi importanti che contribuiscono a costruire una proposta capace di unire enogastronomia, turismo, spettacolo e promozione territoriale. E Piazza della Libertà, con il suo affaccio sul mare e la sua posizione strategica, sembra destinata a diventare sempre più uno dei luoghi simbolo di questa nuova vocazione.
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