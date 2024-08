S. Matteo, Confesercenti ha avanzato richiesta di installare mercatini e giostre

di Erika Noschese

La proposta di installare giostre e far tornare le “bancarelle” sarebbe già stata presentata al Comune. Ad impegnarsi per San Matteo potrebbe essere Confesercenti Salerno che ha già protocollato la richiesta all’amministrazione comunale. Una richiesta che non dispiace al sindaco Vincenzo Napoli nè all’assessore al Commercio Dario Loffredo ma resta da capire dove installare le giostre: l’area utilizzata lo scorso anno è off limits, venduta ad un privato per fare cassa e dunque si è alla ricerca della migliore soluzione. Il progetto prevede un ritorno al passato: dunque, giostrine per grandi e piccini ma anche la possibilità di dare ai mercatali la possibilità di essere protagonisti nel corso di uno dei momenti più importanti e significativi per la città di Salerno, la celebrazione per il Santo Patrono con le classiche “bancarelle” che da sempre caratterizzano il 21 settembre. A lanciare la proposta al Comune e che di fatto ha acceso il dibattito Massimo Staglioli, presidente dell’associazione Salernitani doc che ha chiesto un ritorno al passato in grande stile, lungo via Roma. Un modo per portare in città turisti e visitatori anche fuori dal periodo estivo, sull’esempio di grandi città italiane che oggi fanno dei mercatini un vanto e un attrattore turistico. «Il Presidente dell’Associazione Salernitani Doc, in un comunicato apparso sugli organi di stampa, ha rivolto, per conto di tante sollecitazioni che gli sono pervenute, un appello accorato per un ritorno ad una tradizione del passato. Rivolgendosi al Sindaco e agli assessori, ha avanzato la proposta di ripristinare “le bancarelle di San Matteo”. Poiché ormai è prossimo l ‘evento dell’alzata del panno e quindi poi della ricorrenza del Santo Patrono, sarebbe davvero il caso di impegnarci affinché l’iniziativa possa concretizzarsi sin da quest’anno», ha dichiarato la consigliera di maggioranza Barbara Figliolia, esponente di Popolari e Moderati. «Del resto accogliere la proposta è un segnale significativo che si vuole dare in direzione di un rilancio e di un serio impulso attrattivo delle festività del Santo Patrono ma anche turistico della nostra città, tra l’altro già meta indiscussa di tanti turisti. Inoltre sarebbe questa una occasione per mettere in mostra i nostri prodotti tipici, pubblicizzare i salernitani e i campani. Cogliere questi appuntamenti è importante: trarrebbero grande giovamento segmenti produttivi del nostro articolato mondo agricolo e artigianale. Non vanno quindi sprecati simili appuntamenti né quindi va fatto cadere nel vuoto un appello come quello che viene dai Salernitani doc, un appello che, nella mia qualità di Presidente della Commissione Politiche sociali, ho il dovere di fare anche mio», ha aggiunto la presidente della commissione Politiche Sociali. Sulla stessa linea anche il consigliere Rino Avella: «Condivido la proposta di Massimo Staglioli rivolta al Sindaco ed agli assessori Ferrara e Loffredo. Il presidente dell’associazione Salernitani Doc auspica che l’amministrazione riproponga i mercatini in occasione delle festività per San Matteo. Ritengo giusta questa sollecitazione, aggiungendo che la migliore locazione sarebbe il lungomare – ha detto Avella – Ho esposto questa mia proposta in sede di Commissione Annona e Turismo. Il presidente Criscito mi ha dato rassicurazione che, alla ripresa, parlerà di questo argomento con il sindaco». Intanto, iniziano ad emergere le prime novità per San Matteo: l’amministrazione comunale, di concerto con il Cna Salerno, è al lavoro per organizzare una manifestazione interamente dedicata ai bambini: la mattina, in villa comunale, laboratori di scrittura, pittura, artisti di strada per allietare la giornata. Poi, pausa pomeridiana nel rispetto della processione e la sera nuovamente una serie di iniziative in villa comunale concludendo la serata con la baby dance per far vivere a tutti la magica atmosfera del 21 settembre a tutta la famiglia.