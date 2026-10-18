S. Egidio del Monte Albino :Inaugurata la nuova Casa Comunale

L’edificio, riqualificato e messo in sicurezza sismica con oltre 1,3 milioni di euro, sarà intitolato alla memoria dell’On. Luigi Nocera. Una giornata di festa e partecipazione per l’80° Anniversario della Ricostituzione dell’Ente (1946-2026). È stata una giornata di profonda commozione, alto valore identitario e grande partecipazione quella vissuta IERI mattina a Sant’Egidio del Monte Albino per l’inaugurazione della ristrutturata Casa Comunale. Un traguardo significativo raggiunto grazie al lavoro portato al termine dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Antonio La Mura. L’evento si è aperto con un momento dal forte impatto simbolico: lo scoprimento della lapide celebrativa dell’Ottantesimo Anniversario della Ricostituzione del Comune (1946-2026). Un fondamentale passaggio storico, rievocato grazie al rigoroso lavoro di ricerca dello storico locale dott. Alfonso Tortora, fortemente promosso dall’Amministrazione per rendere omaggio alle donne e agli uomini che ottant’anni fa – tra cui la figura di Ernesto Danio – lottarono per restituire l’autonomia al territorio. L’intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della Casa Comunale ha visto un investimento complessivo di circa 1 milione di euro proveniente dai fondi dellaRegione Campania (Legge 77/09 per la prevenzione del rischio sismico), integrato da ulteriori 340.000 euro stanziati direttamente dal bilancio comunale per coprire le varianti necessarie. Un percorso amministrativo efficace che consegna alla cittadinanza una struttura all’avanguardia, sicura, moderna e pienamente funzionale, nel segno della trasparenza e dell’efficienza. Con l’occasione, l’Amministrazione Comunale ha annunciato la delibera per l’intitolazione dell’edificio alla memoria dell’On.le Luigi Nocera (già deputato, sottosegretario di Stato e assessore regionale), il cui intuito fu decisivo per intercettare i primi finanziamenti. Un iter progettuale avviato a suo tempo insieme a Nunzio Carpentieri e giunto oggi a compimento grazie alla determinazione della giunta guidata dal Sindaco Antonio La Mura. “Questa non è solo la casa dell’Amministrazione, è la casa di tutti i cittadini di Sant’Egidio del Monte Albino – ha dichiarato il Sindaco Antonio La Mura durante il suo intervento –. Consegniamo alla nostra comunità e all’intero Agro Nocerino Sarnese un palazzo comunale che è un vero gioiello, un simbolo di ripartenza e di orgoglio che si inserisce nella più ampia stagione di opere pubbliche e valorizzazione del nostro territorio che stiamo portando avanti con impegno.” Nel corso del suo discorso, il primo cittadino ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti comunali, ai tecnici e alle maestranze coinvolte, esprimendo particolare gratitudine verso gli amministratori, gli assessori e i consiglieri che lo hanno sostenuto e mai abbandonato in questo percorso. La cerimonia ha visto una numerosa presenza di autorità civili, religiose, militari e della magistratura.