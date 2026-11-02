Ryanair, dal 10 novembre via alle nuove regole sulla consegna dei bagagli: cosa cambia - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Ryanair, dal 10 novembre via alle nuove regole sulla consegna dei bagagli: cosa cambia Campo largo, Bettini: “Conte e Schlein devono trovare equilibrio, Renzi è importante” Elvira Grandone nuova presidente della Siset per il biennio 2026-28 Italia-Gb, Urso a Londra: “Patto su reattori di nuova generazione, robotica e investimenti dalla City” Hilti, V edizione ‘Infrastructure Academy’ oltre il Pnrr, infrastrutture come leva di competitività e sostenibilità Iran, Araghchi: “Presentato piano a Usa, se lo accetteranno Hormuz riaprirà” Truffa del pellet, offerte a prezzi stracciati ma la merce non arriva: è boom di siti fake La Polonia schiera unità antiterrorismo a confine russo: “Rischio sabotaggi e incursioni” Agricoltura, Ismea: “Risorse per ricambio generazionale Coltiva Italia e accesso alla Terra” Lapo Elkann, Gianni Agnelli e Antonelli: il messaggio di Wolff a Kimi prima della gara Volo Wizz Air Londra-Sofia dirottato a Budapest per allarme bomba: cos’è successo Cinema in lutto, è morta Erminia Manfredi: la moglie di Nino aveva 94 anni Ryanair, dal 10 novembre via alle nuove regole sulla consegna dei bagagli: cosa cambia Campo largo, Bettini: “Conte e Schlein devono trovare equilibrio, Renzi è importante” Elvira Grandone nuova presidente della Siset per il biennio 2026-28 Italia-Gb, Urso a Londra: “Patto su reattori di nuova generazione, robotica e investimenti dalla City” Hilti, V edizione ‘Infrastructure Academy’ oltre il Pnrr, infrastrutture come leva di competitività e sostenibilità Iran, Araghchi: “Presentato piano a Usa, se lo accetteranno Hormuz riaprirà” Truffa del pellet, offerte a prezzi stracciati ma la merce non arriva: è boom di siti fake La Polonia schiera unità antiterrorismo a confine russo: “Rischio sabotaggi e incursioni” Agricoltura, Ismea: “Risorse per ricambio generazionale Coltiva Italia e accesso alla Terra” Lapo Elkann, Gianni Agnelli e Antonelli: il messaggio di Wolff a Kimi prima della gara Volo Wizz Air Londra-Sofia dirottato a Budapest per allarme bomba: cos’è successo Cinema in lutto, è morta Erminia Manfredi: la moglie di Nino aveva 94 anni
Ultim'ora Nazionale

Ryanair, dal 10 novembre via alle nuove regole sulla consegna dei bagagli: cosa cambia

  • Novembre 2, 2026
  • 0
  • 66
  • 2 Min Read
Ryanair, dal 10 novembre via alle nuove regole sulla consegna dei bagagli: cosa cambia

(Adnkronos) – Nuove regole in arrivo per coloro che viaggiano con Ryanair: la compagnia aerea low cost irlandese sta infatti per rivoluzionare le operazioni di consegna dei bagagli a partire dal prossimo 10 novembre.  

“I banchi di consegna bagagli in tutti gli aeroporti serviti da Ryanair chiuderanno 60 minuti prima dell’orario di partenza previsto, anziché gli attuali 40 minuti. I passeggeri che utilizzano il servizio dovranno assicurarsi di aver consegnato i propri bagagli almeno 60 minuti prima della partenza”, ha fatto sapere Ryanair con un avviso pubblicato sul proprio sito internet. 

La stessa compagnia aerea ha aggiunto che “questa modifica, annunciata ad aprile, darà al 20% dei passeggeri Ryanair che imbarca un bagaglio in stiva più tempo per superare le code ai controlli di sicurezza e al controllo passaporti e per raggiungere il gate di partenza prima dell’inizio dell’imbarco, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Contribuirà inoltre a ridurre il già esiguo numero di passeggeri che perde il volo a causa di ritardi ai controlli di sicurezza o al controllo passaporti. Il restante 80% dei passeggeri Ryanair che non imbarca bagagli in stiva non sarà interessato da questa piccola modifica di 20 minuti e continuerà a effettuare il check﻿-in online prima di recarsi in aeroporto, per poi procedere direttamente ai controlli di sicurezza e al gate di partenza”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025