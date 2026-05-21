Vigili, il comandante Battipaglia in servizio fino a dicembre

di Erika Noschese

Il comandante della Polizia Municipale di Salerno, Rosario Battipaglia, resterà ufficialmente in servizio fino al 31 dicembre 2026, proseguendo dunque il proprio incarico anche durante la fase di insediamento e di avvio dell’attività amministrativa del futuro sindaco della città. A stabilirlo è stato il commissario prefettizio Vincenzo Panico, che ha approvato la delibera di giunta relativa al trattenimento in servizio del comandante della Municipale. La decisione si inserisce nel quadro delle disposizioni introdotte dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, che consente alle pubbliche amministrazioni, in presenza di specifiche esigenze organizzative e funzionali, di mantenere in servizio personale considerato strategico per il funzionamento degli uffici e dei servizi. La norma prevede infatti che gli enti possano trattenere dipendenti “anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”, previa disponibilità del diretto interessato e nel limite del 10% delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Nel caso del comandante Battipaglia, il trattenimento in servizio viene motivato dalla necessità di garantire continuità amministrativa e gestionale in un settore particolarmente delicato come quello della sicurezza urbana e del controllo del territorio, soprattutto in una fase di transizione istituzionale che accompagnerà il ritorno alla piena attività politico-amministrativa del Comune dopo il periodo commissariale. La proroga dell’incarico consentirà inoltre di mantenere continuità nelle attività già avviate dal corpo della Polizia Municipale, comprese quelle legate alla viabilità cittadina, al controllo del traffico, alla sicurezza urbana, ai servizi di polizia amministrativa e al coordinamento delle attività sul territorio durante grandi eventi e manifestazioni pubbliche. Non si tratta dell’unico trattenimento in servizio disposto dal commissario prefettizio. Con un ulteriore provvedimento è stata infatti prorogata fino al 31 maggio 2027 anche la permanenza in servizio della funzionaria Michelina Celotto, titolare dell’incarico di Elevata Qualificazione per i Teatri Comunali. Anche in questo caso, la motivazione richiamata nella delibera è quella delle “esigenze funzionali non diversamente assolvibili”, con riferimento alla necessità di assicurare continuità nella gestione delle attività culturali e organizzative legate ai teatri cittadini. Tra gli atti approvati dal commissario prefettizio assume particolare rilievo anche il trasferimento della gestione dei sinistri stradali alla società partecipata Salerno Mobilità, in applicazione della deliberazione di giunta comunale n. 40 del 2024. L’affidamento del servizio avrà durata fino al 30 settembre 2027 e comporterà una concessione stimata in oltre 17mila euro al mese. Il compito affidato a Salerno Mobilità sarà quello di intervenire tempestivamente per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle strade comunali a seguito di incidenti stradali, garantendo la rimozione di detriti, liquidi e materiali potenzialmente pericolosi per la circolazione. L’obiettivo dell’intervento è duplice: da un lato assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità e garantire condizioni adeguate di transitabilità delle strade; dall’altro prevenire eventuali responsabilità patrimoniali a carico del Comune derivanti da situazioni di pericolo non tempestivamente eliminate. Nella delibera viene infatti specificato che il servizio dovrà concorrere a garantire: l’efficienza dei servizi pubblici di trasporto; il regolare svolgimento delle attività di soccorso; il diritto alla mobilità dei cittadini; la sicurezza della circolazione stradale. L’intervento della partecipata si inserisce nel più ampio piano di gestione e manutenzione della mobilità urbana che il Comune sta portando avanti anche attraverso investimenti legati alla transizione ecologica e al potenziamento del trasporto pubblico locale. Tra le altre delibere approvate dal commissario prefettizio figurano inoltre alcuni provvedimenti relativi agli eventi e ai servizi pubblici cittadini. Via libera, infatti, all’organizzazione della “Notte Bianca Weekend Salerno 2026”, in programma l’11 e il 12 luglio, manifestazione che negli ultimi anni ha rappresentato uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate salernitana. Approvata anche la quarta edizione del “Villaggio della Salute”, iniziativa dedicata alla prevenzione sanitaria e alla promozione del benessere, oltre alla concessione in uso dell’area di via Leonino Vinciprova alle società Busitalia Campania e Sita Sud. Tra gli ultimi provvedimenti adottati rientrano infine anche quelli relativi al piano tariffario per la ricarica dei bus elettrici presso la stazione di Capitolo San Matteo, nell’ambito del programma di progressiva elettrificazione del trasporto pubblico urbano e di riduzione dell’impatto ambientale della mobilità cittadina.