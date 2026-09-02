Ruggi: Polichetti (Udc): «Casistica zero per la guida di Ostetricia»

Bufera sulla gestione del reparto di Ostetricia dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. A sollevare il caso è il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, Mario Polichetti, a seguito delle segnalazioni e delle documentazioni ricevute da diversi pazienti in merito alla casistica dell’attuale guida della struttura. «Nella mia qualità di responsabile nazionale Sanità dell’Udc – dichiara Polichetti – sono stato contattato da diversi cittadini e pazienti che mi hanno riferito ed esibito notizie a dir poco sconcertanti sulla gestione e sulle attività del reparto di Ostetricia dell’ospedale di Salerno. Tra i dati emersi, risulta una casistica ostetrica pari a zero per chi oggi si trova al vertice della struttura». «Chiediamo pubblicamente e con fermezza al manager dell’Azienda “Ruggi”, Nicola Cantone – prosegue il dirigente dell’Udc – come sia possibile mantenere alla guida di un reparto così strategico e delicato per la salute delle donne dell’intera provincia di Salerno un dirigente medico che ha riportato zero in casistica ostetrica. Vogliamo inoltre sapere se la Magistratura o le autorità competenti abbiano già aperto un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce su questa vicenda ed accertare eventuali responsabilità».
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