Rufini smentisce Il Domani: Nessuna perquisizione

In una nota ufficiale, l’imprenditore ha chiarito che le informazioni diffuse su una presunta perquisizione della Guardia di Finanza a suo carico “sono false e infondate e non corrispondono in alcun modo alla realtà dei fatti”.

“Cristiano Rufini – si legge nel comunicato – intende smentire con fermezza e in maniera categorica le notizie diffuse nel corso della giornata. Tali informazioni risultano prive di qualsiasi fondamento”.

Nella stessa dichiarazione, Rufini ha inoltre annunciato possibili azioni legali: “Il dottor Rufini diffida chiunque dal continuare a diffondere notizie false e lesive della sua reputazione, riservandosi ogni azione a tutela del proprio onore e della propria immagine”.

Intanto, emergono aggiornamenti anche sul fronte mediatico. Nell’articolo pubblicato nel pomeriggio da Il Domani, il nome di Cristiano Rufini non compare più nella versione aggiornata del testo, elemento che potrebbe indicare una revisione delle informazioni inizialmente diffuse.