De Luca: Buon lavoro a Francesco Morra - Le Cronache Campania
Edicola

Notizie Flash!

Epatite A. Cozze contaminate, indaga la Procura
Rufini indagato per turbativa d’asta. Il documento
Cirielli, ‘nomine di alto profilo per Salerno e Nocera Inferiore’
Rufini smentisce Il Domani: Nessuna perquisizione
Salerno Campania

De Luca: Buon lavoro a Francesco Morra

  • Marzo 26, 2026
  • 0
  • 133
  • 1 Min Read
De Luca: Buon lavoro a Francesco Morra

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, neoeletto presidente dell’Anci Campania. È un incarico importante, perché i sindaci svolgono un ruolo fondamentale per i territori. Il PD è da sempre in prima linea nelle battaglie per rafforzare la capacità di erogare servizi e le opportunità di investimenti degli enti locali. Siamo convinti che Francesco, insieme a tutta la sua squadra, riuscirà a sostenere e ad accompagnare il lavoro delle amministrazioni locali nell’interesse dei nostri cittadini, sia a livello locale che nazionale”. Lo dichiara l’on. Piero De Luca, segretario del Pd Campania.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Campania

prova

prova prompei

Liberato Gibboni
Ottobre 5, 2015
Campania

Pompei: Don Luigi Merola cede ad una

I proclami di Don Luigi si risolvono a tavola con un

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015
Campania

Pompei: Il Sindaco Renato Natale In visita

E’ stata una mattinata molto densa quella che il Sindaco Anticamorra

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015
Campania

Pompei: Publiparking il ticket si pagherà fino

Tiene ancora banco la questione della sosta a pagamento su aree

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015