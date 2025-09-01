Fondazione Carisal ai 50 anni Scuola Estiva di Fisica Matematica - Le Cronache Provincia
Fondazione Carisal ai 50 anni Scuola Estiva di Fisica Matematica
Siti sessisti, Maggio si difende: “Non gestisco io Phica.eu, solo accordi pubblicitari”
Tajani risponde a Bayrou: “Italia non è paradiso fiscale, Francia lavori con noi per mercato europeo”
Salernitana, arrivi e partenze
Stamane, la Fondazione Carisal ha preso parte alla celebrazione dei 50 anni della Scuola Estiva di
Fisica Matematica, storica iniziativa internazionale organizzata – dal 1° al 13 settembre 2025, nella
prestigiosa cornice di Villa Rufolo a Ravello – dal Gruppo Nazionale per la Fisica Matematica
(afferente all’INdAM), in collaborazione con il DIEM dell’Università degli Studi di Salerno e con il
sostegno di Fondazione Ravello e Fondazione Carisal.
L’evento, che celebra mezzo secolo di attività didattica e scientifica di altissimo livello, ha visto la
partecipazione di numerosi docenti, studiosi e rappresentanti istituzionali, nonché di illustri
protagonisti della ricerca accademica internazionale che nel corso degli anni hanno contribuito al
successo della Scuola, tra cui il premio Nobel Giorgio Parisi, i premi Abel Peter Lax e Luis
Caffarelli, la medaglia Fields Pierre-Louis Lions e Yvonne ChoquetBruhat, prima donna
membro dell’Académie des Sciences.
Presente alla cerimonia anche il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino,
che ha voluto esprimere la piena adesione della Fondazione alla missione culturale e formativa
dell’iniziativa.
“La Fondazione Carisal – ha spiegato – sostiene con convinzione percorsi di alta formazione e
ricerca come la Scuola Estiva di Fisica Matematica, capaci di generare valore per il territorio.
È per noi motivo di orgoglio poter contribuire, insieme a Fondazione Ravello, alla
valorizzazione di appuntamenti che coniugano eccellenza scientifica, bellezza e tradizione
culturale. Guardiamo con favore alla prosecuzione di questa sinergia, nella certezza che la
cultura scientifica sia un motore fondamentale per uno sviluppo sostenibile ed inclusivo”.
Il sostegno della Fondazione Carisal rientra nelle attività istituzionali dedicate alla promozione
dell’educazione, della formazione e della cultura, in linea con i principi di sussidiarietà e di
coesione sociale e con l’obiettivo di consolidare reti collaborative con enti di eccellenza
come Fondazione Ravello.

