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Ruba la borsa a una turista: la Polizia lo blocca in stazione
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Ruba la borsa a una turista: la Polizia lo blocca in stazione

  • Luglio 5, 2026
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Ruba la borsa a una turista: la Polizia lo blocca in stazione

Un furto in spiaggia, una fuga verso il centro e un arresto in stazione. Tutto nel giro di pochi minuti. Sul lungomare Tafuri, nei pressi di un noto B&B, una giovane turista classe 2004 si è vista sottrarre la borsa con documenti, effetti personali e smartphone mentre faceva il bagno. La ragazza ha indicato subito la direzione di fuga del ladro alle Volanti dell’UPGSP (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico), già impegnate nel pattugliamento del litorale nell’ambito dei controlli estivi.

 

Decisiva la geolocalizzazione del telefono tramite l’app “Trova il mio iPhone”: il dispositivo segnalava la presenza del ladro nei pressi della stazione ferroviaria, dove gli agenti lo hanno intercettato e bloccato. La perquisizione ha confermato i sospetti: lo smartphone era ancora in suo possesso.

Il fermato, cittadino marocchino nato nel 2000, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto con destrezza

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